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Spahn: "Dónde Madelón va a estar mejor que en Unión, queremos hacerle una estatua"

Luis Spahn reconoció diferencias económicas con Leonardo Madelón, aunque se mostró optimista para alcanzar un acuerdo. Además, destacó el impacto deportivo que tuvo el DT en su regreso al club.

20 de mayo 2026 · 07:26hs
Spahn: Dónde Madelón va a estar mejor que en Unión, queremos hacerle una estatua

Luis Spahn volvió a dejar en claro cuál es la postura de Unión respecto al futuro de Leonardo Madelón. El presidente rojiblanco habló en El Sonido del Deporte, por DSports Radio FM 106.3, y mostró un fuerte respaldo hacia el entrenador, cuya continuidad todavía no está resuelta de manera definitiva.

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¿Madelón? ¿Dónde va a estar mejor que en Unión? Estamos con ganas de hacerle una estatua, tiene mucha historia. Tenemos algunas diferencias económicas, pero estamos bien encaminados”, expresó el dirigente.

“Esta es su casa”, el respaldo de Spahn a Madelón en Unión

Spahn destacó el vínculo histórico entre Madelón y Unión, tanto como jugador como entrenador, y remarcó que el DT representa una figura central dentro de la vida deportiva e institucional del club.

Esta es su casa, es el símbolo del ascenso del 89 con el gol, queremos hacerle una estatua en algún momento”, sostuvo.

Además, recordó el impacto inmediato que tuvo el técnico cuando regresó al club en un momento complejo desde lo futbolístico.

Es el primer técnico que nos clasificó a una copa internacional. Vino después de Cristian González, que terminó último en ese torneo, y nos metió en octavos de final”, afirmó.

Las diferencias económicas

Más allá del optimismo, Spahn reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver en la negociación contractual.

Solicitó una mejora, nosotros tenemos una contrapropuesta intermedia. Él sabe que esta es su casa, esperamos que lo tome con humildad y sencillez y acepte las condiciones”, manifestó.

Madelón.jpg

Mientras tanto, Madelón dirigirá el viernes ante Independiente por Copa Argentina con un permiso especial, ya que su contrato venció en abril y todavía no fue renovado formalmente.

El sabor amargo por el Apertura

El presidente tatengue también hizo referencia al recorrido de Unión en el Torneo Apertura, donde el equipo llegó hasta cuartos de final y quedó eliminado ante Belgrano en Córdoba.

Me hubiera gustado estar en el lugar de Belgrano, pero no se dio. Podíamos repetir algunas actuaciones, hay fundamentos para ilusionarse. No se nos dieron los resultados”, analizó.

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Y dejó además una reflexión crítica sobre el formato del campeonato. “El formato del torneo permite que cualquiera pueda estar en una final. Los dos últimos torneos los ganaron equipos que clasificaron de manera accidental”, disparó.

Unión Madelón Spahn
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