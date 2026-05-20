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Estigarribia, casi descartado en Unión para jugar ante Independiente

Marcelo Estigarribia arrastra una molestia muscular en los aductores y trabajó diferenciado durante toda la semana en Unión. ¿Quién lo reemplazaría?

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:01hs
Estigarribia, casi descartado en Unión para jugar ante Independiente

Prensa Unión

Unión atraviesa las horas previas al duelo frente a Independiente con una baja prácticamente confirmada. Marcelo Estigarribia tiene un pie afuera del partido que el Tate jugará este viernes, desde las 20, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, con arbitraje de Sebastián Zunino.

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El atacante rojiblanco viene arrastrando problemas físicos desde hace varias semanas y, más allá del enorme esfuerzo que realizó para poder estar presente en los octavos de final del Torneo Apertura ante Independiente Rivadavia, nunca logró recuperarse plenamente.

Un esfuerzo que terminó pasándole factura en Unión

Estigarribia ya había llegado con molestias en los aductores al choque frente al equipo mendocino y volvió a sumar minutos más tarde ante Belgrano, en Córdoba, por los cuartos de final del Apertura. Sin embargo, todo indica que en ese encuentro terminó resentido de la lesión muscular.

Como si fuera poco, el delantero también terminó golpeado y con un corte en la cabeza, situación que complicó aún más su recuperación física en una semana corta y cargada de exigencia.

Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón optó por bajarle las cargas y el jugador trabajó de manera diferenciada durante los últimos entrenamientos. A esta altura, el escenario más probable es que quede marginado del compromiso ante el Rojo.

Colazo gana terreno en el ataque de Unión

Ante este panorama, Agustín Colazo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la ofensiva junto a Cristian Tarragona.

Agustín Colazo

El ex-Belgrano viene sumando terreno en la consideración de Madelón y tendría la gran oportunidad de meterse desde el arranque en un partido decisivo para Unión, que buscará avanzar a octavos de final y mantenerse con vida en uno de los grandes objetivos deportivos del semestre.

Otras alarmas físicas en el plantel de Unión

Más allá de Estigarribia, hubo otros futbolistas que también trabajaron de forma diferenciada durante la semana. Uno de ellos fue Matías Mansilla, quien arrastra un golpe en una de sus rodillas. El arquero igualmente llegaría sin inconvenientes al partido, aunque en algunos ensayos fue reemplazado por Lucas Meuli.

El otro caso es el de Brahian Cuello, quien continúa afectado por una pubalgia que lo viene condicionando desde hace tiempo. De todos modos, el extremo también sería titular frente a Independiente.

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Durante las prácticas, Madelón probó variantes y en varios pasajes apostó por Lucas Menossi, aunque sin demasiadas precisiones sobre el dibujo táctico definitivo. Lo concreto es que Mauro Pittón y Rafael Profini continuarían dentro del equipo.

El probable equipo del Tate

Con este panorama, Unión formaría frente a Independiente con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

El Tate se jugará mucho más que una clasificación en Rosario: buscará cerrar la primera parte del año con una señal positiva y mantenerse en carrera en un torneo que aparece como una gran oportunidad deportiva e institucional.

Unión Estigarribia Independiente
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