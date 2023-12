La Academia de alto rendimiento en Santa Fe fue todo un éxito

image.png La Academia de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby buscó capacitar a personas en distintas áreas.

Dirigidas por Daniel Hourcade, el gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica y consultor senior de World Rugby, contó con la colaboración de gente de enorme trayectoria como el ex entrenador de Los Pumitas y de Brasil Rodolfo Ambrosio, el nuevo entrenador de España Pablo Bouza y el ex entrenador de Uruguay Esteban Meneses en el área de coaching, el manager de Los Teros Juan Manuel García, el ex preparador físico de Los Pumas Gonzalo Santos, el santafesino Nicolás Bruzzone, entre otros, que se encargaron de enseñar, corregir, ayudar y, fundamental, dar devoluciones para que cada uno de los participantes comprenda bien el rol para el que se está capacitando.

Entre los participantes, estuvieron el nuevo entrenador de Peñarol Rugby, Leonardo Senatore, y la entrenadora de Las Tucanes de Colombia, Lisette Martínez.“Fue una semana intensa en la que trabajamos en nueve áreas - coaching, nutrición, preparación física, fisioterapia, médica, team manager, utilería, oficiales de partido y análisis de video,” comentó Hourcade.

image.png El ex entrenador de Los Pumas, junto al ex primera línea de Universitario, el santafesino Maximiliano Bustos.

Para ello, y siguiendo con lo que ya es parte fundamental de las Academy, quienes fueron capacitados, tuvieron que preparar a dos equipos de juveniles para un partido que se jugó el viernes pasado. “Hay que destacar, y agradecer, a los jugadores de la Unión de Rugby de Santa Fe y al club CRAI que nos prestó sus instalaciones,” agregó el ex entrenador de Los Pumas.

“Los chicos de la M19 de CRAI y de la M19 de la Unión de Santa Fe entrenaron todos los días y jugaron un partido con 38 grados el viernes con una entrega que es digna de destacar, muestra de lo que es el rugby argentino, como se vive y como están formados nuestros jugadores desde los clubes.”

image.png Jorge Bruzzone de la Unión Santafesina entrega algunos presentes al tucumano Daniel Hourcade.

Una de las muchas diferencias entre un plantel amateur y uno profesional es el tiempo que tienen los integrantes de un staff profesional; así, la ayuda de los jugadores locales fue clave para que los que participaron en el Academy pudieran trabajar sin restricción de tiempo.“Es fundamental compartir información qué es lo que hacemos desde Sudamérica Rugby. Cada responsable de área trajo su enorme experiencia en su área,” agregó Hourcade.

En Santa Fue hubo más de 60 participantes y un staff de aproximadamente 20 personas durante una semana.Para cerrar, Hourcade sentenció: “Algunos aprueban la Academy; los que no, se llevan aprendizaje, conocimientos y relaciones, además de una importante devolución en la que se le dice que falta para, en un futuro, poder aspirar a ser parte de un staff profesional.” “Los objetivos se cumplieron ampliamente, con una participación muy receptiva, muy participativa. Todos trabajaron y mucho.”