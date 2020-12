La ACTC autorizó a Ian Reutemann el pase al TC Pista

"Terminando el año quiero anunciar oficialmente mi incorporación al TC Pista en el año 2021, con una Dodge 0Km del equipo SAP Team, construida ciento por ciento en el taller de Julio De Bonis en Rosario, dirigida por el ingeniero Claudio Bonadeo y motorizada por Alfredo y Nico Fernández" señaló el piloto Reutemann.

También el volante humbolense expresó que "muchas gracias a Juan Garro y su familia por confiar en mi para pilotearla. Les deseo un muy feliz año a todos los integrantes del equipo, sponsors, amigos, familia, y todo aquel que de una u otra manera hace posible que mi sueño se haga realidad".

Para Ian será la tercera escudería desde que desembarcó en las categorías de la ACTC. Primero fue con el Galarza Racing en 2019, y en la actual temporada lo hizo con el Rus Med Team, pero tras la pandemia y el receso decretado por las autoridades, lo hizo bajó la atención de Ramiro Galarza.

Con el grupo de trabajo con sede en la ciudad de Rosario, ya comenzaron con el armado del auto de cara al inicio del campeonato de la telonera del Turismo Carretera, y que en principio está pautado para el 21 de febrero con sede a confirmar. Igualmente, Reuteman continuará con la marca que debutó en el TC Pista Mouras en 2019, y con la que tuvo una muy buena performance en el último torneo del TC Mouras.

El volante de Humboldt viene de pelear dos campeonatos, en 2019, perdió el título del TC Pista Mouras a manos de Matías Franco con Ford por apenas 1.75 puntos, mientras que, en el Gran Premio Coronación del 2020, en el TC Mouras marchaba como líder, pero a poco del final abandonó por una falla en el motor.

"Son cosas que pasan. En el momento me dio amargura, pero hay que seguir. Se rompió un elemento del acelerador que nos dejó sin chances en el campeonato, pero ya estamos pensando en lo que viene. Estoy muy tranquilo, y no queda otra que seguir adelante" comentó el humbolense. Agregó que "faltó un poco de suerte y un poco más de resultados. Pero estoy contento con el año que hicimos, no nos esperábamos estar peleando el campeonato a principios de año".

image.png El piloto humbolense utilizará un auto atendido por Claudio Bonadeo y motorizado por Alfredo “Gardelito” Fernández.

Sobre su arribo al TC Pista manifestó que "uno soñaba con el TC Pista y estar acá con mi edad es un sueño mucho más grande, pero obviamente que el sueño de todo piloto es llegar al TC. Al ámbito internacional lo tengo como descartado y es muy poca la posibilidad". Finalizó destacando que "Es un proyecto nuevo que se está armando con mi principal sponsor. Va a ser con un auto nuevo, estamos viendo si se llega para la primera fecha. Va a ser un buen año".