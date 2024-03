La advertencia del DT de El Salvador a la Selección Argentina

David Dóniga, director técnico de El Salvador, reconoció que se entusiasma con complicar a la Selección argentina en el amistoso que jugarán mañana a las 21 en Filadelfia: “Sufren mucho cuando no tienen la pelota”.

Dóniga, nacido en España y que ya tuvo experiencias en varios equipo como entrenador, también habló de los técnicos que toma como referencia.

La entrevista completa

Noticias Argentinas: ¿Qué representa para ustedes jugar contra la Selección argentina, la última campeona del mundo, pese a que Messi no va a poder disputar esta gira?

David Dóniga: No iba a ser la primera vez que me iba a enfrentar a Leo, ya que lo tuve varias veces en contra cuando jugaba en el Barcelona y en mi debut en El Salvador, cuando jugó con el Inter Miami. Mis chicos se han enfrentado en varias ocasiones a ellos. Nosotros competitivamente tenemos que dejar de lado que nos enfrentamos a la campeona del mundo y sacarlo de la cabeza cuanto antes posible para centrarnos en nuestro objetivo, que es clasificarnos al Mundial de 2026. Tenemos como referencia a esta ventana de marzo, que nos trae a dos rivales competitivos que nos viene muy bien para vernos en diferentes escenarios.

El partido con Argentina nos puede dar una referencia de dónde estamos con respecto a los campeones del mundo.

NA: Me comentabas que uno de los objetivos es clasificar para el mundial

DD: Sin duda, es el gran objetivo. Esta Selección lleva más de 44 años sin jugar un Mundial es necesario la gente lo necesita.

La gente quiere ganar en fecha FIFA. El objetivo es volver a enganchar a la gente con un equipo ambicioso, con ganas de darle el vuelco a esta pequeña racha que llegamos. Nos vamos a encontrar con equipos luchando por esas plazas y es muy complicado. Se abre la opción porque no van a estar los tres organizadores (Estados Unidos, Canadá y México). Para mí eso es un pro, pero también está la contra de que no vamos a tener espacio para el fallo ni para un tropiezo y si queremos estar en el Mundial necesitamos afianzar una primera fase con victorias. Por eso, esta ventana será fundamental.

NA: David, justamente Messi estuvo en El Salvador en los últimos meses. En aquella ocasión saludó al presidente salvadoreño Nayib Bukele y jugó un amistoso contra ustedes. ¿Qué te pareció ese encuentro?

DD: Ellos empezaban la pretemporada y nosotros la nuestra. Estábamos prácticamente en igualdad de condiciones y desde ahí me encontré un equipo complicado donde los cuatro magníficos por llamarles así (Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba) lo complicaban mucho más. Estábamos jugando con un equipo de MLS y yo solo contaba con algunos jugadores en el extranjero porque no era fecha FIFA, por lo cual tampoco tenía toda la disposición de futbolistas de la nómina, entonces yo también partía con cierta desventaja.

Es cierto que conozco mucho a Leo porque lo enfrenté varias veces en el Barcelona y se notó que el Inter Miami tiene una tendencia muy Barça con ese 4-3-3 con los extremos, el delantero centro, Messi jugando en la banda derecha y viniendo a recibir. Estamos hablando de algo conocido, que no por ser conocido resulta menos complicado de defender o de contrarrestar.

El planteamiento fue similar al que hemos hecho en otras ocasiones y tengo la sensación de que puede ser productivo ante un equipo como este por su sistema.

Ellos tuvieron dos ocasiones muy claras, pero nosotros también tuvimos tres, un varón al palo y les complicamos la vida. Fue un partido interesante para ver cómo podían mis chicos implementar las ideas que yo les estaba transmitiendo y la verdad que con cinco días de preparación me pareció que fue un resultado muy satisfactorio.

NA: Yendo al tema Bukele, ¿cómo viste al país desde tu llegada?

DD: Estoy súper contento de haber venido aquí. Conocía el país anteriormente, pero el impacto de llegar ha sido muy positivo. Primero el clima me parece excepcional, es un verano eterno que a mí me encanta. Es un sitio donde es muy agradable levantarte por la mañana, con unas puestas maravillosas. Además es una pasada que con tantos días de sol y que prácticamente no llueva se mantenga todo el verdor.

Es un lugar limpio y ordenado, donde la gente anda por la calle con toda tranquilidad y a cualquier hora. El país está en unas condiciones maravillosas.

NA: Volviendo a la Selección argentina, ¿cuáles son las claves para frenarla?

DD: Desde el punto de vista técnico, aunque peco excesivamente de centrarme en lo colectivo, entiendo que una reducción de los espacios y una limitación de las veces que intervengan los futbolistas determinantes en situaciones cercanas al gol.

Preparo el partido como cualquier otro, centrándome en mi estructura, en mi organización y viendo cómo a través de esa estructura propia mía podemos hacerles daño porque entiendo que ellos también tienen problemas en algunas situaciones de juego pero esto es entre comillas.

Ahora mismo estamos en otra situación a nivel deportivo, por lo cual el enfoque desde lo colectivo es priorizar que no tengan espacio ni tiempo para maniobrar sencillo y evitar sobre todo situaciones a balón parado en las inmediaciones del área, porque sabemos perfectamente que tienen jugadores de altísimo nivel como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Nicolás González.

Pero ellos sufren en las situaciones sin balón y a partir de ahí vamos a intentar trabajar eso, para ver el impacto que tienen en los chicos y que mañana podamos ponerlo encima de la mesa.

NA: Ya dirigiste tres partidos con la Selección. ¿Cuáles son los puntos fuertes del equipo y en dónde había que hacer mayor énfasis para mejorar?

DD: Desde que estoy acá conseguimos un empate, una derrota y una victoria. Un poquito de nadie para que nadie se queje, ja.

Lo que sí he visto es una evolución en el sistema del juego planteado. Tenemos algunas cosas que se puede mejorar, por supuesto, pero estamos en un proceso donde tiene mucho que no haya un ajuste tan grande y tan rápido, porque entrenamos cuatro días y ya jugamos un partido. Eso es lo que a mí me toca como entrenador y todos los técnicos de selecciones lo saben, hay que sacarle el mayor partido a los entrenamientos para que el equipo pueda afianzarse.

Al equipo lo veo muy compacto defensivamente, con un ritmo alto que quiere robar cerca de portería y tengo la sensación de que también seremos capaces de defender con contundencia en mediocampo. De todas maneras, entiendo que en el partido contra la Argentina vamos a encontrar más situaciones sin balón que con balón, pero los puede sorprender que en fases del partido nosotros se la robemos y les cueste recuperar la posesión.

NA: David, desde que asumiste el cargo en El Salvador se te vio en muchos partidos de la liga local. ¿Cómo ves el potencial de los jugadores y a la liga en general?

DD: Tenemos a 11 futbolistas de la liga local en esta convocatoria y ya hemos visto a más de 50 en scout. Para nosotros la liga es muy importante, es un campeonato fuerte en Centroamérica y los jugadores tienen mucho potencial para salir en el futuro próximo.

Quiero combinar la estructura de futbolistas locales con los del extranjero, porque pueden generar un mix muy interesante.

NA: ¿Cuáles son las tres mejores selecciones del mundo hoy en día?

DD: Ahora mismo, los que mandan en el ranking FIFA son tan buenos equipo que podrían estar en cualquier orden. Pero a mí no me cabe duda de que la Argentina es top mundial por méritos propios y dudo que haya un equipo que esté a su nivel. Es un equipo que se ve cohesionado desde afuera, transmiten ser una familia y hay un rollo muy guapo en ese equipo que ha formado Scaloni. Hay un bloque unido, como le pasó a España en Sudáfrica 2010, que perdió el primer partido y se levantó para ganar el Mundial.

Por otra parte, Francia e Inglaterra también están en un muy buen nivel. También me gusta mucho el fútbol de Brasil y tengo que hablarte de Ecuador, que fue la revelación de la pasada Eliminatoria y va a ser un rival a batir tanto por argentinos como brasileros en la Copa América porque tiene una generación de jugadores excepcionales.

NA: Obviamente estás muy metido en la Selección de El Salvador, pero me imagino que seguís a España, ¿cómo la ves? ¿Qué esperás que puede llegar a hacer en la Eurocopa?

DD: España siempre es candidata y desde que fuimos campeones de Europa en 2008 no ha dejado de ser favorita en ninguno de los torneos.

España venía del problema de haber pasado casi 40 años sin pasar de cuartos de final o llegar a finales y perderlas, no era una Selección ganadora, que es en lo que se ha convertido. Ahora lo raro es que no esté en semifinales y eso ha sido un salto de calidad.

Tenemos técnicos en la élite, que estamos transfiriendo la forma de entender el juego y además nos convertimos en exportador de jugadores, algo que antes no éramos.

NA: ¿Quién es tu técnico favorito y con el que te sentís más identificado?

DD: En el fútbol actual hay alguien que está por encima de todos, que es Pep Guardiola y que para mí ha sido una referencia desde que empezó a trabajar. Ya desde futbolista admiraba su juego y lo que ha conseguido como entrenador no tiene comparación. Entonces copio todo lo que pueda.

Otra referencia que tengo es la de Rafa Benítez, que ha sido campeón de Europa con el Liverpool. Me encanta Xabi Alonso, discípulo de Rafa, que está haciendo un trabajo excepcional en Leverkusen y que ya se veía venir por su forma de entender el fútbol, maneja la línea de tres como nadie y es capaz de tener el balón con una superioridad aplastante sobre el rival.

NA: Hubo dos que no me nombraste y me sorprendiste, uno es Scaloni y el otro Arteta… ¿Te imaginabas que Lionel iba a ser lo que terminó siendo o fue una sorpresa?

DD: Si no me equivoco fue su primera experiencia como técnico, no sé si había tenido a algún equipo previo a la Sub-20. Allí hay mucha exigencia y al principio lo afectó este salto de las juveniles al primer equipo, que no fue fácil porque terminó perdiendo algunos partidos.

Pero luego consolidó un grupo de trabajo que con la guinda de Leo lo llevó a ser campeón del mundo.

Del trabajo en la Argentina puedo destacar la capacidad para adaptar el equipo a diferentes contextos, jugar con diferentes sistemas, el manejo de jugadores. Corren mucho riesgo, se meten en campo contrario con mucha gente y juegan prácticamente con dos centrales en la línea del mediocampo. Eso es lo que podría destacar de Lionel.

Con respecto a Arteta (que actualmente dirige al Arsenal), formó un equipo que también arrolla con el balón y tiene ese espíritu del Barcelona. Genera una amplitud enorme en cada ataque.

Fuente: Noticias Argentinas