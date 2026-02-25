Uno Santa Fe | Ovación | domicilio

La AFA muda su domicilio: aval bonaerense en plena tensión

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas validó el traslado administrativo de la AFA a la provincia de Buenos Aires, en medio de fricciones.

Ovación

Por Ovación

25 de febrero 2026 · 17:48hs
La AFA muda su domicilio: aval bonaerense en plena tensión

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas confirmó el cambio de domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino, que pasará a quedar formalmente bajo jurisdicción bonaerense. La decisión reconfigura el encuadre administrativo de la entidad en un escenario atravesado por tensiones con organismos de fiscalización nacionales.

Cambio de órbita y efectos jurídicos

La validación de la DPPJ implica que la casa madre del fútbol argentino podrá inscribir su nuevo domicilio en la provincia de Buenos Aires, modificando así la autoridad de contralor societario. En términos técnicos, el traslado supone un cambio en la jurisdicción administrativa que supervisa balances, actas de asamblea y movimientos estatutarios.

El movimiento se produce luego de semanas de cruces institucionales vinculados a requerimientos documentales y cuestionamientos sobre la estructura contable de la entidad. Con este aval, la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia consolida su encuadre bajo normativa bonaerense.

Tensión institu

image

cional en desarrollo

El cambio de domicilio no es un mero trámite formal: redefine el marco regulatorio bajo el cual se fiscaliza a la asociación civil que organiza los torneos profesionales y administra los derechos comerciales del fútbol argentino. En el plano político-deportivo, la decisión añade un nuevo capítulo a la disputa entre la dirigencia de la AFA y sectores del Gobierno nacional, en un contexto donde las cuestiones administrativas se entrelazan con el escenario institucional del fútbol.

Por lo pronto, el aval de la DPPJ habilita la continuidad del proceso de traslado y establece un punto de inflexión en la relación entre la conducción federativa y los organismos de control.

