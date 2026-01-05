La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dio a conocer la programación completa desde la fecha 1 hasta la 12 del Torneo Apertura, definiendo días, horarios y sedes de todos los encuentros. El cronograma fue armado teniendo en cuenta la participación de clubes argentinos en competencias internacionales y evitando superposiciones con Copa Libertadores y Recopa.
La AFA oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026: fechas, días y horarios
La Liga Profesional confirmó la programación íntegra de las fechas 1 a 12 del Torneo Apertura 2026, con todos los partidos, sedes y horarios ya definidos.
Por Ovación
Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
LEER MÁS: Junior Marabel, otra vez a un paso de salir de Unión: acuerdo para jugar en Sarmiento
Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (RC) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (RC) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (RC) – Independiente Rivadavia (Zona B)
LEER MÁS: Unión trabaja con al menos tres futbolistas apartados ¿No viajarán a Uruguay?
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (RC) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (RC)
19.30 Independiente Rivadavia – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar: Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia
17.30 San Lorenzo – Instituto
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán
19.45 Central Córdoba – Talleres
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre
17.00 Gimnasia – Rosario Central
19.30 Vélez – Deportivo Riestra
19.30 Newell’s – Estudiantes
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia
19.30 Estudiantes (RC) – Huracán
19.30 River – Banfield
A confirmar: Lanús – Boca / Aldosivi – Argentinos
LEER MÁS: Final anunciado: Claudio Corvalán negocia su salida de Unión
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.)
20.00 Independiente – Central Córdoba
22.15 Talleres – San Lorenzo
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central
19.15 Defensa y Justicia – Lanús
21.30 Tigre – Gimnasia
21.30 Instituto – Unión
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi
19.15 Deportivo Riestra – Platense
19.15 Estudiantes – Vélez
21.30 Independiente Rivadavia – River
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano
19.00 Sarmiento – Estudiantes (RC)
21.15 Atlético Tucumán – Racing
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield
17.00 Platense – Estudiantes
19.45 Vélez – Newell’s
22.00 Unión – Talleres
22.00 Rosario Central – Tigre
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia
17.00 Estudiantes (RC) – Instituto
19.15 San Lorenzo – Independiente
21.30 Racing – Huracán
21.30 Belgrano – Sarmiento
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos
17.00 Lanús – Deportivo Riestra
19.15 Central Córdoba – Boca
21.15 River – Atlético Tucumán
LEER MÁS: AFA anunció cómo se va a jugar la Liga Profesional en 2026
Fecha 10
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez
17.30 Newell’s – Platense
19.45 Independiente – Unión
22.00 Sarmiento – Racing
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia
17.30 Argentinos – Rosario Central
19.45 Boca – San Lorenzo
22.00 Independiente Rivadavia – Barracas Central
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba
19.15 Talleres – Instituto
19.15 Estudiantes (RC) – Belgrano
21.30 Huracán – River
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez
20.00 Rosario Central – Banfield
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia
17.30 Belgrano – Talleres
19.45 River – Sarmiento
22.00 Unión – Boca
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán
15.30 Aldosivi – Huracán
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia
20.00 Racing – Estudiantes (RC)
22.15 Instituto – Independiente
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
LEER MÁS: La AFA, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en Estados Unidos
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.)
17.45 Defensa y Justicia – Unión
20.00 Independiente – Talleres
22.15 Belgrano – Racing
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi
17.45 Estudiantes (RC) – River
20.00 Boca – Instituto
22.15 Independiente Rivadavia – Rosario Central
22.15 Argentinos – Platense
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba
21.15 Huracán – Barracas Central
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo