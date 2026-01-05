Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Apertura

La AFA oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026: fechas, días y horarios

La Liga Profesional confirmó la programación íntegra de las fechas 1 a 12 del Torneo Apertura 2026, con todos los partidos, sedes y horarios ya definidos.

5 de enero 2026 · 17:40hs
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dio a conocer la programación completa desde la fecha 1 hasta la 12 del Torneo Apertura, definiendo días, horarios y sedes de todos los encuentros. El cronograma fue armado teniendo en cuenta la participación de clubes argentinos en competencias internacionales y evitando superposiciones con Copa Libertadores y Recopa.

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (RC) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (RC) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (RC) – Independiente Rivadavia (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (RC) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (RC)

19.30 Independiente Rivadavia – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar: Argentinos – Lanús

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia

17.30 San Lorenzo – Instituto

19.45 Belgrano – Atlético Tucumán

19.45 Central Córdoba – Talleres

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre

17.00 Gimnasia – Rosario Central

19.30 Vélez – Deportivo Riestra

19.30 Newell’s – Estudiantes

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia

19.30 Estudiantes (RC) – Huracán

19.30 River – Banfield

A confirmar: Lanús – Boca / Aldosivi – Argentinos

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.)

20.00 Independiente – Central Córdoba

22.15 Talleres – San Lorenzo

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos – Barracas Central

19.15 Defensa y Justicia – Lanús

21.30 Tigre – Gimnasia

21.30 Instituto – Unión

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield – Aldosivi

19.15 Deportivo Riestra – Platense

19.15 Estudiantes – Vélez

21.30 Independiente Rivadavia – River

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano

19.00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

21.15 Atlético Tucumán – Racing

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield

17.00 Platense – Estudiantes

19.45 Vélez – Newell’s

22.00 Unión – Talleres

22.00 Rosario Central – Tigre

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto

19.15 San Lorenzo – Independiente

21.30 Racing – Huracán

21.30 Belgrano – Sarmiento

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos

17.00 Lanús – Deportivo Riestra

19.15 Central Córdoba – Boca

21.15 River – Atlético Tucumán

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre – Vélez

17.30 Newell’s – Platense

19.45 Independiente – Unión

22.00 Sarmiento – Racing

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia

17.30 Argentinos – Rosario Central

19.45 Boca – San Lorenzo

22.00 Independiente Rivadavia – Barracas Central

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba

19.15 Talleres – Instituto

19.15 Estudiantes (RC) – Belgrano

21.30 Huracán – River

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez

20.00 Rosario Central – Banfield

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia

17.30 Belgrano – Talleres

19.45 River – Sarmiento

22.00 Unión – Boca

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán

15.30 Aldosivi – Huracán

17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia

20.00 Racing – Estudiantes (RC)

22.15 Instituto – Independiente

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.)

17.45 Defensa y Justicia – Unión

20.00 Independiente – Talleres

22.15 Belgrano – Racing

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi

17.45 Estudiantes (RC) – River

20.00 Boca – Instituto

22.15 Independiente Rivadavia – Rosario Central

22.15 Argentinos – Platense

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba

21.15 Huracán – Barracas Central

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo

