La AFA oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026: fechas, días y horarios

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA dio a conocer la programación completa desde la fecha 1 hasta la 12 del Torneo Apertura, definiendo días, horarios y sedes de todos los encuentros. El cronograma fue armado teniendo en cuenta la participación de clubes argentinos en competencias internacionales y evitando superposiciones con Copa Libertadores y Recopa.