Unión trabaja con al menos tres futbolistas apartados ¿No viajarán a Uruguay?

En plena pretemporada, Unión tomó decisiones de peso: Corvalán, Palacio y Juárez entrenan apartados y no viajarían a Uruguay para los amistosos internacionales.

De izquierda a derecha, Pablo Palacios , Claudio Corvalán y Daniel Juárez , tres de los futbolistas que entrenan apartados del plantel profesional de Unión en el inicio de la pretemporada.

Según pudo saber Diario Uno , Unión avanza con definiciones concretas en esta pretemporada y ya marcó un primer corte en el plantel profesional. Claudio Corvalán , Pablo Palacio y Daniel Juárez entrenan apartados y, de no mediar cambios, no integrarían la delegación que viajará a Uruguay para los amistosos de enero.

El cuerpo técnico rojiblanco comenzó a ordenar el plantel con vistas a la competencia oficial y tomó una postura clara respecto de algunos futbolistas. En ese contexto, Corvalán, Palacio y Juárez trabajan al margen del grupo principal, una señal fuerte dentro de un proceso que apunta a optimizar recursos y ajustar el proyecto deportivo .

De izquierda a derecha, Pablo Palacios, Claudio Corvalán y Daniel Juárez, tres de los futbolistas que entrenan apartados del plantel profesional de Unión en el inicio de la pretemporada.

La determinación no es aislada ni casual: responde a una evaluación integral del plantel, donde se ponderan rendimiento, proyección y necesidades tácticas.

La gira por Uruguay y los amistosos internacionales

Si el escenario actual se mantiene, los tres jugadores no formarán parte del viaje a Uruguay, previsto para el sábado 10 de enero, cuando Unión emprenda la gira internacional en el marco de la Serie Río de La Plata.

El equipo santafesino tiene programados dos amistosos exigentes:

Miércoles 14 de enero , ante Alianza Lima de Perú.

Sábado 17 de enero, frente a Defensor Sporting.

Estos encuentros aparecen como pruebas clave para el cuerpo técnico, que buscará afinar funcionamiento, consolidar sociedades y evaluar alternativas de cara al inicio de la temporada.

Más allá de los amistosos, la situación de los jugadores apartados abre interrogantes sobre su futuro inmediato. La decisión de no incluirlos en la gira internacional refuerza la idea de que Unión avanza hacia una depuración del plantel.