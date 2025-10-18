La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Se trata del torneo con mayor cantidad de clubes participantes en el mundo.

18 de octubre 2025 · 12:05hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal del Fútbol Argentino presentaron de manera oficial la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur, que contará con la increíble cantidad de 332 equipos.

El acto se llevó a cabo en la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366 y contó con la presencia de más de un centenar de directivos de clubes del Interior del país, entre los que se destacó Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, equipo que estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol argentino y que actualmente disputa el Reducido de la Primera Nacional.

El evento estuvo encabezado por Javier Treuque (secretario general del Consejo Federal), Mario Echeverría (Comité Ejecutivo), Sergio Pezzotta (Comisión de Árbitros) y Marcelo Moure.

Uno de los ejes principales de la presentación fue destacar la federalización del fútbol argentino, ya que este torneo contará con la presencia de todas las provincias del país. “Este campeonato representa a cada provincia de nuestro país, con más de 330 clubes que apuestan al desarrollo de su gente y su identidad”, subrayó Treuque.

Pezzotta, por su parte, resaltó la importancia que tiene esta competición para los árbitros: “Para ellos es muy importante el desarrollo en este tipo de torneos”, y agregó que “tratamos de mejorar el arbitraje de cada una de las ligas de nuestro país para poder desarrollarlo”.

Las características del Torneo Regional Federal Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur es organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino y agrupa a los clubes indirecamente afiliados a la AFA que provienen justamente de ligas regionales.

Su primera edición fue en el 2018 y surgió como la combinación entre los extintos Federal B y Federal C.

Aquellos equipos que terminen en las primeras posiciones ascenderán al Torneo Federal A.

El Torneo Regional Federal Amateur contará con 332 equipo, habrá más de 2.300 partidos y se disputarán siete etapas entre fases de grupos y eliminatorias.

AFA Regional Federal
