Todo lo que pondrá en juego Unión ante Independiente por la Copa Argentina

Unión se medirá a todo o nada ante Independiente, en un partido donde estará el foco puesto en el objetivo deportivo, en Leo Madelón y varios jugadores.

Unión afrontará el próximo viernes, desde las 20, uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de todo un semestre. En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo de Leonardo Madelón enfrentará a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro que tendrá múltiples condimentos y mucho más en juego que una simple clasificación. Sebastián Zunino será el árbitro del compromiso que cerrará oficialmente la primera parte de la temporada para el Tate.

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El partido aparece como una verdadera bisagra para el mundo rojiblanco. Desde lo deportivo, porque Unión necesita sostener la ilusión de pelear por algo importante en un año donde volvió a demostrar competitividad al alcanzar los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que cayó 2-0 ante Belgrano en Córdoba. Un Belgrano que hoy es finalista y enfrentará nada menos que a River en el Mario Alberto Kempes, lo que también revaloriza el recorrido realizado por el equipo santafesino.

Todas las miradas en Unión apuntan a Madelón

Uno de los focos centrales estará puesto en Leonardo Madelón. El entrenador continuará al frente del equipo gracias a un permiso especial, ya que su vínculo contractual venció en abril y todavía no hubo acuerdo definitivo para extenderlo. En consecuencia, el duelo ante Independiente también aparece inevitablemente ligado a su continuidad.

La dirigencia tiene intenciones de retenerlo y realizar un esfuerzo económico importante para que siga al mando del proyecto, aunque todavía restan definiciones respecto al armado del plantel y los objetivos para la segunda parte del año. En ese contexto, avanzar en Copa Argentina podría transformarse en un fuerte respaldo para la continuidad del ciclo.

Una clasificación que puede modificar el mercado

Puertas adentro saben que este partido puede influir incluso en la política deportiva que encarará Unión en el próximo mercado de pases. Mantenerse con vida en la Copa Argentina, quedando a pocos partidos de una final, podría generar un cambio de estrategia y derivar en una inversión más ambiciosa para potenciar el plantel.

El club entiende que este torneo representa una oportunidad concreta para pelear por un título, una cuenta pendiente histórica para la institución. Y además ofrece un incentivo deportivo enorme: el ganador enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Talleres.

Del Blanco y otros futbolistas podrían despedirse

También habrá jugadores que llegarán al partido con un contexto especial. Uno de ellos es Mateo Del Blanco, cuya salida en el próximo mercado aparece prácticamente encaminada. El lateral podría disputar uno de sus últimos encuentros con la camiseta rojiblanca antes de concretar su transferencia.

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No sería el único caso. Dependiendo de lo que ocurra en las próximas semanas, varios futbolistas podrían cerrar ciclo en Rosario, lo que convierte al choque ante Independiente en una especie de examen final para muchos nombres del plantel.

Un trampolín para el segundo semestre

Enfrente estará un Independiente siempre exigente, con peso histórico y jerarquía. Por eso, para Unión, eliminar al Rojo no solo implicaría avanzar de ronda: también sería un golpe anímico y futbolístico muy importante de cara al segundo semestre.

El Tate se jugará mucho más que un boleto a octavos. Pondrá en juego la continuidad de un proyecto, el impulso para reforzarse, la ilusión de pelear por un título y hasta el futuro inmediato de varios protagonistas. En Rosario, Unión disputará uno de los partidos más determinantes de su temporada.