La Argentina le ganó con lo justo a Chile y la dejó casi afuera del Mundial

El encuentro comenzó con los dirigidos por Lionel Scaloni tomando las riendas, pero rápidamente la selección trasandina tuvo una buena oportunidad a través del delantero Alexis Sánchez, quien sacó un potente disparo desde afuera del área, pero el arquero Emiliano “Dibu” Martínez desactivó el peligro sin problemas.

Pese a aquella situación aislada que tuvo Chile, la Selección argentina dominaba en el trámite del juego y así fue como, a los 15 minutos, abrió el marcador gracias al gol de Álvarez, quien la pinchó para definir por arriba del arquero chileno tras una muy buena asistencia de Thiago Almada.

En el segundo tiempo la Argentina sufrió bastante principalmente por errores propios en la salida, lo que le permitió a Chile tener varias ocasiones para igualar el encuentro.

Sin embargo, el “Dibu” Martínez respondió muy bien cuando tuvo que hacerlo y los jugadores trasandinos también pagaron muy caro la falta de eficacia.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Messi, la Selección tuvo alguna que otra situación para estirar la ventaja, pero no pudo hacerlo. La más clara estuvo en los pies de Giuliano Simeone, que recibió solo tras un tremendo pase de la “Pulga” e incluso eludió al arquero rival, pero le terminó errando al arco en la definición.

Además, se dio el debut de la joya de River Franco Mastantuono, de solo 17 años, con la Selección mayor.

Esta victoria le permitió a la Selección argentina llegar a los 34 puntos y asegurarse la primera posición en las Eliminatorias Sudamericanas. Chile, por su parte, sigue con solo 10 unidades y prácticamente no tiene chances de clasificar al próximo Mundial.

Síntesis de Chile - Argentina

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 15

Chile 0 – 1 Argentina

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Juan Soto

Chile: Brayan Cortés; Guillermo Maripán, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo, Felipe Loyola; Vicente Pizarro, Francisco Sierralta, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Darío Osorio y Alexis Sánchez. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Giuliano Simeone, Nico Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Gol en el primer tiempo: 15m Julián Álvarez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Javier Altamirano por Arturo Vidal y Fabián Hormazábal por Vicente Pizarro (C), 11m. Lionel Messi por Nico Paz (A), 13m. Alexander Aravena por Darío Osorio (C), 34m. Facundo Medina por Leonardo Balerdi y Ángel Correa por Julián Álvarez (A), 39m. Franco Mastantuono por Thiago Almada y Juan Foyth por Giuliano Simeone (A) y 42m. Víctor Dávila por Alexis Sánchez y Marcelino Núñez por Felipe Loyola (C).