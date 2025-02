La chicana de Tigre a Gustavo Costas por el triunfo ante Racing

Tigre, contra Costas

Tras el triunfo en Victoria, el Matador se burló de Gustavo Costas y Racing en sus redes sociales. El equipo de zona norte compartió una foto de Nahuel Banegas y Martín Ortega abrazados acompañado de una frase que mencionó el DT de la Academia luego de ganar el clásico ante Boca el pasado sábado: "Pensabamos que iba a ser más difícil", fue el mensaje que escribieron en referencia a la frase del entrenador del elenco de Avellaneda: “Fuimos muy claros ganadores, pensé que iba a ser un partido más difícil”, había dicho Costas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1889534282235875795&partner=&hide_thread=false Pensamos que iba a ser más difícil... pic.twitter.com/CLzlBDr9rl — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 12, 2025

Por su parte, el DT campeón de la Copa Sudamericana 2024 habló post partido y lanzó una advertencia a sus futbolistas: "Nos cuestan mucho estos partidos, igual que el año pasado. Cuando el rival no hace demasiado como para ganarte, pero son esos partidos que no podemos perder. Tenemos que acostumbrarnos a por lo menos empatarlos".

A pesar de la advertencia de cara a los próximos encuentros, Costas salió a defender a sus futbolistas tras la caída: "No me preocupa el nivel de esta noche. Uno sabe lo que puede dar cada jugador. Confío a muerte en los jugadores, confío cuando ganamos y también cuando perdemos", expresó Gustavo y sostuvo: "Acá nadie es titular indiscutido. Acá juega el que mejor está y el que mejor me demuestre que merece estar. Estos son partidos que los jugadores tienen que usar para hacerme dudar a mi también".