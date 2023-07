La confesión del Pulga Rodríguez a más de dos meses de su accidente

Luis Rodríguez todavía no pudo volver a la actividad futbolística en Central Córdoba de Santiago del Estero, a poco más de dos meses del grave accidente que sufrió en Tucumán y donde estuvo en riesgo su vida. El exjugador de Colón se refirió a su presente y también a su futuro futbolístico.

"No tengo mucho recuerdo de lo que pasó, pero doy gracias estar vivo. Estoy muy agradecido con todos los que me ayudaron a salir adelante. Ahora disfrutamos de los momentos que nos toca vivir", explicó.

Respecto a su futuro el Pulga no dudó: "Amo jugar al fútbol, toda mi familia quiere que siga jugando. En ningún momento se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol, ahora quiero volver con más ganas".

"Volvimos a la vida normal, todavía sólo me queda volver a una cancha a jugar al fútbol. Solamente estoy esperando que me llame el cuerpo técnico para concentrar", manifestó el delantero de Central Córdoba que no juega desde abril.