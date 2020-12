La Conmebol canceló oficialmente los Sudamericanos juveniles

https://twitter.com/CONMEBOL/status/1343625332159557632 CONMEBOL cancela campeonatos clasificatorios Sub 17 y Sub 20



No obstante, la Conmebol, a través de su Dirección de Competiciones de Selecciones, asumió la determinación de jugar, en el segundo semestre del 2021, ambos Campeonatos Sudamericanos, Sub 20 y Sub 17, con el objetivo de generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales y de que esta generación de jugadores tenga la oportunidad de competir al nivel continental.

En otra parte del comunicado, Conmebol señala que "no es de menor importancia señalar que, al cancelar FIFA las ediciones 2021 de los mundiales respectivos, ambos Sudamericanos no serán clasificatorios a los mundiales de la categoría".