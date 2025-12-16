La dupla Orsi-Gómez asume la dirección técnica de Newell's

La dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez acordó con Newell's para tomar la dirección técnica en la próxima temporada

La salida de Favio Orsi y Sergio Gómez del banco de Platense a mitad de año fue un tanto confusa. Tras la consagración en el Apertura, que significó la primera estrella del Calamar, la dupla técnica sorprendió a todos al dar un paso al costado y, desde entonces, no volvieron a dirigir. Ahora llegan a Newell's .

Si bien tuvieron ofertas sobre la mesa (incluso se especuló con una posible vuelta a Vicente López), a los entrenadores no los convenció ningún proyecto deportivo y estuvieron varios meses buscando un nuevo destino. Pero eso se terminó este martes, cuando se supo que ya tienen todo arreglado para asumir en un club de la Liga Profesional.

Orsi y Gómez llegaron a un acuerdo total para ser los flamantes técnicos de Newell's a partir de 2026. La noticia llegó justo después de la asunción de Ignacio Boero como presidente leproso tras el contundente triunfo en las elecciones del pasado domingo.

La nueva dirigencia tenía como principal candidato a Martin Anselmi, pero las charlas no prosperaron porque el ex DT del Porto exigía un gasto alto en refuerzos para nutrir al plantel rosarino. A partir de ahí se agilizó la negociación con la dupla, quienes asumirán en reemplazo del Ogro Fabbiani y el posterior interinato de Lucas Bernardi.

Los técnicos vienen de hacer historia con Platense, donde dirigieron 57 partidos en los que cosecharon 23 triunfos, 20 empates y 14 derrotas. Si la llegada a Newell's se oficializa, les espera un arranque más que agitado en el Apertura 2026: Talleres en el Kempes, Independiente en el Coloso y Boca en la Bombonera. Que seguidilla...