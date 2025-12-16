Colón cerró al arquero Matías Budiño: refuerzo clave para el proyecto Ezequiel Medrán

Uno Santa Fe | Colón | Matías Budiño

16 de diciembre 2025 · 18:06hs
Colón abrochó una incorporación estratégica y despejó una de las incógnitas más sensibles del armado del plantel. Matías Budiño ya es jugador sabalero: se realizó la revisión médica y firmó su contrato, transformándose en el arquero elegido por Ezequiel Medrán para sostener el nuevo ciclo deportivo.

El club se movió con decisión y cerró la operación sin dilataciones, entendiendo que el puesto requería seguridad, experiencia y regularidad, tres atributos que el guardameta viene mostrando en la última temporada.

Matías Budiño: un arquero en plenitud

Nacido en San Pedro el 3 de julio de 1995, Budiño mide 1,87 metro y atraviesa un momento de madurez futbolística. Durante 2025 disputó cerca de 40 partidos oficiales, con actuaciones determinantes que lo posicionaron como uno de los arqueros más confiables de la categoría.

En el análisis interno de Colón se destacó su lectura del juego, la presencia en el área, su capacidad para ordenar la última línea y una notable regularidad bajo los tres palos, condiciones que encajan a la perfección con la idea de Medrán, un entrenador que conoce el puesto y prioriza el equilibrio defensivo.

Impacto inmediato en el arco de Colón

La llegada de Budiño modifica el escenario en la competencia interna del arco. En paralelo, Tomás Giménez continúa entrenando y tiene vínculo vigente, aunque el arribo de un nuevo arquero titular reconfigura el mapa de cara a la temporada 2026.

En un contexto donde Colón apunta a reconstruir su identidad competitiva, asegurar el arco fue una de las prioridades del mercado. Con la firma ya estampada, el Sabalero cerró una gestión clave y suma una pieza que promete respuestas inmediatas y liderazgo silencioso desde el fondo.

