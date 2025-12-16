Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Moretti

Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Un joven denunció a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, sobre el hecho ocurrido mientras iba sobre su bicicleta cerca del Nuevo Gasómetro.

Un hincha de San Lorenzo denunció que fue embestido por la camioneta que trasladaba al presidente Marcelo Moretti durante la reunión de Comisión Directiva que se desarrolló este martes en el club. El joven aseguró que el presidente viajaba como acompañante en el vehículo y que el hecho ocurrió en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro.

La denuncia del hincha de San Lorenzo

Según la denuncia, el episodio se produjo tras el cónclave que pasó a cuarto intermedio al mediodía. La camioneta, conducida por un tercero, se retiraba del Nuevo Gasómetro cuando embistió a un hincha que circulaba en bicicleta. El damnificado, identificado como Lucas, sostuvo que reconoció el vehículo del mandatario y decidió seguirlo.

El joven relató cómo se originó la situación: “Seguí la camioneta 200 metros aproximadamente y cuando llego me paro en la puerta del acompañante. Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, afirmó.

Tras el incidente, Lucas fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Según indicó, le tomaron los datos y la bicicleta fue secuestrada, mientras que luego recibió atención médica por un golpe en el pie. “La policía me tomó los datos, pero con todas las denuncias que tiene yo creo que es lo más leve y si no hicieron nada con todo lo que tienen, menos con esto”, expresó.

LEER MÁS: Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

El hincha también manifestó su enojo por la situación institucional del club: “Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada”, sostuvo. Hasta el momento, desde el club no hubo un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni una respuesta pública por parte de Moretti sobre el incidente.

