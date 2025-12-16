River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

Por pedido de Marcelo Gallardo, River inició gestiones por Santino Andino, una de las revelaciones de Godoy Cruz.

River empezó a mover fichas con antelación y apunta a una de las proyecciones más interesantes del fútbol argentino . Santino Andino , atacante de 20 años , aparece en la carpeta de refuerzos del Millonario y ya se activaron los primeros contactos con Godoy Cruz , ahora con nueva conducción institucional.

El interés no es nuevo, pero en Núñez decidieron esperar la definición dirigencial del Tomba para avanzar de manera formal. Con el escenario aclarado en Mendoza, River está en condiciones de presentar una propuesta concreta , alineada con la estrategia que viene sosteniendo en este mercado.

El pedido de Gallardo y la ingeniería del pase

La llegada de Andino responde a una búsqueda puntual de Marcelo Gallardo, que pretende sumar variantes ofensivas jóvenes, dinámicas y con capacidad de desequilibrio. En ese marco, la idea inicial de River es negociar un préstamo con opción de compra, una modalidad que el club viene priorizando para administrar riesgos y recursos.

Por el lado de Godoy Cruz, el contexto deportivo y económico será clave. Tras el descenso, el club necesita oxigenar sus finanzas, por lo que la discusión pasará por el monto de la opción y las condiciones de una futura transferencia. Aún no trascendieron cifras, pero el diálogo está abierto.

Un perfil que seduce en Núñez

Más allá del flojo año colectivo del Tomba, Andino fue uno de los puntos altos del equipo. Extremo zurdo que juega a pierna cambiada, se destaca por velocidad, cambio de ritmo y llegada al gol, virtudes que encajan en la idea de juego vertical que pregona Gallardo.

En la última temporada, registró 6 goles y 3 asistencias en 30 partidos, con mayoría de presencias como titular. Además, sumó experiencia internacional en el Mundial Sub-20, donde dejó buenas sensaciones y confirmó su proyección.

River lo observa como una apuesta de presente y futuro, un futbolista capaz de ensanchar la cancha, atacar espacios y adaptarse a distintos roles del frente ofensivo. Las negociaciones recién comienzan, pero en Núñez ya hay consenso: Santino Andino reúne las condiciones para dar el salto.