Colón acelera por un delantero que juega en Primera División

Ezequiel Medrán tiene apuntado a un extremo cuyo pase pertenece a Estudiantes y además es hincha de Colón. Ya existen charlas y avanza la negociación

Colón oficializó dos refuerzos (Leandro Allende y Matías Budiño) , pero la intención es terminar esta semana sumando varias incorporaciones más , para que comiencen a entrenar cuanto antes con el plantel que está trabajando en el predio 4 de junio.

Suenan muchos nombres y en distintas posiciones y este martes se conoció la información de que el DT Ezequiel Medrán está interesado en un delantero que juega en Primera División.

El apuntado es el extremo Matías Godoy, de 23 años y cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata, aunque este último semestre vistió la camiseta de Central Córdoba. Ya existieron charlas al respecto y la negociación avanza.

Precisamente, lo más destacado de Godoy fue jugando para el Ferroviario, cuando marcó el gol en la final de la Copa Argentina en el triunfo de Central Córdoba 1-0 ante Vélez para que el elenco santiagueño se consagre campeón.

En este 2025 jugó el primer semestre en Instituto, sin mostrar su mejor versión y rescindió anticipadamente su contrato. Por eso volvió a Central Córdoba para la segunda mitad del año, pero apenas jugó siete partidos y sumó 392' en cancha.

Se trata de un futbolista que hizo casi toda su carrera en la máxima categoría jugando en Talleres, Estudiantes de La Plata, Instituto y Central Córdoba. Además de un paso por el Dinamo Zagreb, aunque debutó en Atlético de Rafaela.

Pero además tiene una particularidad, ya que si bien nació en Ceres, Godoy es fanático de Colón y estuvo presente como hincha en la final que el Sabalero jugó ante River por el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero.