La emocionante visita de Paulo Dybala al santuario de Diogo Jota en Liverpool

En la previa del amistoso que jugó Roma ante Everton, el argentino Paulo Dybala homanejó a Diogo Jota, recientemente fallecido en España

9 de agosto 2025 · 19:04hs
Paulo Dybala visitó el santuario de Diogo Jota en Liverpool

Paulo Dybala visitó el santuario de Diogo Jota en Liverpool, en ocasión de un amistoso de Roma en Inglaterra.

En la recta final de su pretemporada, Roma viajó a Liverpool para enfrentar a Everton en un amistoso y, antes del encuentro, el argentino Paulo Dybala y el entrenador Claudio Ranieri realizaron un sentido homenaje al fallecido delantero portugués Diogo Jota.

Ambos depositaron flores en el santuario ubicado en la puerta de Anfield, levantado por los hinchas en memoria de Jota, quien perdió la vida recientemente en un accidente vial. El club romano compartió un video del momento, en el que se observa a Dybala y Ranieri guardando un minuto de silencio, acompañado por el mensaje: “Un homenaje a Diogo”.

LEER MÁS: Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé

Semanas atrás, la esposa de Jota, Rute Cardoso, y sus hijos también habían dejado flores blancas en el lugar, acompañados por jugadores, técnicos y empleados del Liverpool, que portaron una rosa roja. El memorial recibió la visita de excompañeros y leyendas como Steven Gerrard, Adam Lallana y Billy Hogan, y motivó la creación de un mural en Sybil Road titulado Forever 20.

El club inglés, en un hecho histórico, retiró el dorsal 20 que utilizaba el atacante luso en todas sus divisiones, tanto en los equipos masculinos como femeninos. Michael Edwards, directivo del Fenway Sports Group, señaló que es “la primera vez en la historia del Liverpool que se concede tal honor” y lo calificó como un tributo a “una persona única y maravillosa”.

En lo deportivo, la Roma llegaba de una dura derrota por 4-0 ante Aston Villa, pero cerró la gira con una victoria por 1-0 frente al Everton, gracias al gol del marplatense Matías Soulé. Dybala descansó y no fue convocado, mientras que el debut en la Serie A será el 23 de agosto ante Bologna, en el Olímpico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialASRoma/status/1954105554978156828?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954105554978156828%7Ctwgr%5E3cdd2b2929ed2030a3c2f9390f8ee6c6f7c62c0f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-41983301722531434598.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

Paulo Dybala Diogo Jota Liverpool
en un cotejo con tres goles anulados, independiente y river igualaron sin goles

Por la duodécima jornada del Regional, CRAI festejó en la autopista ante el CAE.

la reaccion de riquelme que sorprendio a los hinchas de boca

divisiones inferiores: todos los resultados que dejo la fecha 15 del oficial

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

