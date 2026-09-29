De Fan Fest a escenario permanente: buscan consolidar al Parque del Sur como predio para grandes espectáculos en Santa Fe

El espacio fue uno de los grandes protagonistas de los Juegos Suramericanos y, tras la masiva convocatoria del cierre, Juan Pablo Poletti destacó su potencial para recibir espectáculos deportivos, culturales y musicales de gran escala.

Parque del Sur. Se proyecta como un nuevo escenario para grandes eventos deportivos, culturales y musicales tras su éxito en los Juegos Suramericanos.

El Parque del Sur quedó en el centro de la escena durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, con el final de la competencia, la Municipalidad busca proyectarlo como un nuevo escenario para grandes eventos deportivos, culturales y musicales .

El espacio fue sede del Fan Fest durante las dos semanas de competencia y tuvo jornadas con convocatorias de entre 20.000 y 40.000 personas . El sábado, durante la fiesta de cierre de los Juegos, la convocatoria superó las 100.000 personas , según los datos oficiales de la organización.

Para el intendente Juan Pablo Poletti, la experiencia permitió comprobar que el Parque del Sur tiene condiciones para recibir eventos masivos y que su ubicación constituye una de sus principales ventajas.

“Descubrimos un lugar que sirve para grandes eventos”

Poletti sostuvo que la experiencia de los Juegos permitió descubrir una nueva posibilidad para el tradicional espacio de la ciudad.

“Nos hemos demostrado que puede ser un lugar que albergue hasta 60.000 personas. Tiene accesibilidad, se puede llegar en transporte público o caminando desde el centro. Descubrimos un lugar que, bien organizado, sirve para grandes eventos”, afirmó.

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La afirmación se produjo después de varias jornadas en las que el Parque del Sur recibió miles de personas sin que se registraran inconvenientes significativos en el funcionamiento del predio. Según el intendente, la logística implementada permitió combinar grandes concentraciones de público con el uso cotidiano del espacio.

El Fan Fest llegó a reunir entre 20.000 y 40.000 personas por jornada, de acuerdo con las cifras difundidas durante los Juegos.

Un escenario natural con una ubicación estratégica

Uno de los aspectos que Poletti destacó es la combinación entre el entorno del Parque del Sur y su cercanía con el centro de Santa Fe.

El predio cuenta con el lago como escenario natural y una ubicación próxima al casco histórico, además de posibilidades de acceso mediante transporte público y a pie.

Esa característica también fue observada por dirigentes deportivos internacionales que participaron de los Juegos.

“Dirigentes internacionales me están taladrando la cabeza para que haya fechas anuales acá. Le da vida a la ciudad y la gente se apropió del Parque del Sur”, sostuvo Poletti.

La experiencia de septiembre, de esta manera, abrió la posibilidad de que el Parque pueda incorporarse de manera estable al circuito de grandes eventos que recibe la capital provincial.

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De los Juegos a una agenda permanente

La transformación del Parque del Sur no comenzó con los Juegos. El espacio fue intervenido previamente para recibir parte de la infraestructura y la programación de Santa Fe 2026.

Entre las obras realizadas se incluyeron mejoras en los sectores destinados al Fan Fest y la puesta en valor de distintos espacios del parque. La CapiPlaza, por ejemplo, fue concebida como una infraestructura de uso permanente y no exclusivamente vinculada a la competencia internacional.

La Provincia también había planteado que las nuevas instalaciones debían continuar siendo utilizadas por los santafesinos una vez terminados los Juegos.

Ahora, el desafío será transformar esa experiencia excepcional en una agenda sostenida de actividades, sin perder el carácter cotidiano del espacio público.

Poletti: “Hay que cuidarlo”

El crecimiento de la convocatoria también plantea una responsabilidad sobre el mantenimiento del lugar.

Durante los Juegos, Poletti pidió que el Parque del Sur no vuelva a quedar relegado y remarcó la necesidad de preservar el espacio público.

“El compromiso es que no vuelva a un repollito, que tengamos la posibilidad de compartirlo y, si aparecen, sacarlos. Esto tiene que ser un trabajo en equipo”, expresó.

La definición apunta a uno de los principales desafíos que deja la experiencia de los Juegos: cómo sostener el uso intensivo del Parque sin perder sus condiciones como espacio recreativo y de encuentro para los vecinos.

Un nuevo punto para la cultura y el deporte

El Parque del Sur demostró durante septiembre que puede funcionar como escenario para propuestas que combinan deporte, música, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Durante los Fan Fest de los Juegos hubo escenarios musicales, propuestas recreativas, actividades para las infancias y espacios gastronómicos. La fiesta de cierre, con más de 100.000 personas, terminó de instalar al predio como uno de los puntos de mayor convocatoria de la ciudad.

La intención ahora es que esa experiencia no quede limitada a los Juegos Suramericanos. El objetivo planteado por Poletti es aprovechar las condiciones que mostró el Parque para incorporar nuevos espectáculos y competencias de gran escala a la agenda santafesina.