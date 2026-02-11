Gimnasia venció a Sionista en un amistoso y calienta motores para la Liga Federal

Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

En un nuevo ensayo de pretemporada, Gimnasia superó a Sionista con miras a la Liga Federal. También sumó más caraas nuevas

11 de febrero 2026 · 15:07hs
En un nuevo ensayo de pretemporada, Gimnasia logró un triunfo por la mínima frente a Centro Juventud Sionista. El amistoso se disputó este martes en el gimnasio Moisés Flesler y terminó con victoria mensana por 77 a 75, en un partido parejo de principio a fin.

El desarrollo del juego reflejó la paridad entre ambos. El primer cuarto finalizó igualado en 18, mientras que al descanso largo Gimnasia se fue al frente por una ventaja corta (36-34). En el tercer segmento, Sionista logró pasar al frente y cerró ese período arriba 58-54, pero el conjunto mensana reaccionó en el tramo final para sellar el triunfo.

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones positivas para ambos entrenadores. Tanto Fernando Ciprian como Santiago Vesco valoraron las sensaciones obtenidas en este proceso de puesta a punto, de cara al inicio del certamen oficial previsto para fines de febrero.

Gimnasia ya tiene definida su próxima presentación: será el viernes 13 de febrero, cuando reciba a Almagro en el estadio Húngaro Crespi, en lo que será otro compromiso de preparación antes del comienzo de la competencia oficial en la Liga Federal.

Gimnasia suma a Novatti y Zanor

En el cotejo que animó Gimnasia ante Sionista en la capital entrerriana, tuvieron minutos los juveniles Facundo Zanor y Renzo Novatti, quien llegaron al club este año.

En el caso del primero, es un base U17 surgido en Ceci de Gálvez y con un interesante 2025. Asimismo, Novatti (U21) llega desde Atlético Sastre y puede desempeñarse como ala-pivote.

De acuerdo a las consideraciones del cuerpo técnico que comanda Fernando Ciprian, ingresarán en la rotación de Liga Federal, además de disputar las competencias asociativas.

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

Continúa la protesta policial: el sector movilizado espera que se formalicen los anuncios de mejora salarial

Buenas noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones