Gimnasia venció a Sionista en un amistoso y calienta motores para la Liga Federal

En un nuevo ensayo de pretemporada, Gimnasia superó a Sionista con miras a la Liga Federal. También sumó más caraas nuevas

En un nuevo ensayo de pretemporada, Gimnasia logró un triunfo por la mínima frente a Centro Juventud Sionista . El amistoso se disputó este martes en el gimnasio Moisés Flesler y terminó con victoria mensana por 77 a 75, en un partido parejo de principio a fin.

El desarrollo del juego reflejó la paridad entre ambos. El primer cuarto finalizó igualado en 18, mientras que al descanso largo Gimnasia se fue al frente por una ventaja corta (36-34). En el tercer segmento, Sionista logró pasar al frente y cerró ese período arriba 58-54, pero el conjunto mensana reaccionó en el tramo final para sellar el triunfo.

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones positivas para ambos entrenadores. Tanto Fernando Ciprian como Santiago Vesco valoraron las sensaciones obtenidas en este proceso de puesta a punto, de cara al inicio del certamen oficial previsto para fines de febrero.

Gimnasia ya tiene definida su próxima presentación: será el viernes 13 de febrero, cuando reciba a Almagro en el estadio Húngaro Crespi, en lo que será otro compromiso de preparación antes del comienzo de la competencia oficial en la Liga Federal.

Gimnasia suma a Novatti y Zanor

En el cotejo que animó Gimnasia ante Sionista en la capital entrerriana, tuvieron minutos los juveniles Facundo Zanor y Renzo Novatti, quien llegaron al club este año.

En el caso del primero, es un base U17 surgido en Ceci de Gálvez y con un interesante 2025. Asimismo, Novatti (U21) llega desde Atlético Sastre y puede desempeñarse como ala-pivote.

De acuerdo a las consideraciones del cuerpo técnico que comanda Fernando Ciprian, ingresarán en la rotación de Liga Federal, además de disputar las competencias asociativas.