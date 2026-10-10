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La Federación Portuguesa suspendió a Cristiano Ronaldo y le abrió un expediente

El proceso contra Cristiano Ronaldo en Portugal se abrió a raíz de las diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 16:19hs
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La Federación Portuguesa suspendió a Cristiano Ronaldo y le abrió un expediente

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente contra Cristiano Ronaldo y lo suspendió de manera provisoria luego de que el delantero abandone la concentración de la Selección a raíz de diferencias con el técnico, Jorge Jesús.

A través de un comunicado, el Comité Disciplinario de la máxima autoridad de fútbol portuguesa le otorgaron carácter "urgente" al proceso y pasó a manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria.

El conflicto comenzó cuando Cristiano Ronaldo abandonó de manera abrupta la Selección el 30 de septiembre, a falta de dos fechas para terminar la gira de UEFA Nations League.

El cortocircuito entre Cristian Ronaldo y el DT de Portugal

El encontronazo entre CR7 y el DT se produjo en el duelo ante Noruega, cuando el futbolista hizo el precalentamiento por casi 30 minutos y finalmente Jorge Jesús decidió no hacerlo ingresar al campo.

Luego de eso ambos discutieron y el astro portugués dejó el plantel, enojado con el "destrato" que siente que se le realizó. Por el contrario, el DT se escudó diciendo que él puede a disponer que cree necesarios como mejor le parezca.

Lo cierto es que hace algunas semanas que la relación de Cristiano Ronaldo con su Selección está completamente rota, aunque él mismo no se animó a ponerle fin a su ciclo jugando para el combinado nacional.

De hecho, en el comunicado se destaca que Cristiano ya esperaba un castigo por parte de la Federación y, probablemente, luego de que se cumpla decidiría si continúa o no a disposición de su país.

Cristiano Ronaldo Portugal Jorge Jesús
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