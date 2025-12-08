Uno Santa Fe | Santa Fe | fraude

Fraude inmobiliario en Santo Tomé: casi 100 familias atrapadas en una estafa de loteos hace más de una década

Compradores de 150 lotes cerca del Club Independiente de Santo Tomé, adquiridos en 2012, nunca recibieron sus terrenos debido a la falta de habilitación municipal. El conflicto escaló a una presunta estafa cuando los desarrolladores vendieron la totalidad del predio (15 hectáreas) por el valor de un solo lote a un tercero.

8 de diciembre 2025 · 18:51hs
Más de una década de espera. El calvario judicial de los damnificados por el fraude del loteo cerca del club Independiente en Santo Tomé.

UNO Santa Fe

Más de una década de espera. El calvario judicial de los damnificados por el fraude del loteo cerca del club Independiente en Santo Tomé.

Casi un centenar de familias en Santo Tomé lleva más de una década esperando una resolución judicial tras haber sido víctimas de un complejo fraude inmobiliario. Los afectados compraron y pagaron lotes en 2012, pero los terrenos jamás fueron entregados, lo que derivó en un largo conflicto judicial que se agravó con la aparición de un comprador posterior que reclama la totalidad de las tierras.

“Queremos una solución al problema”, reclamó uno de los damnificados en declaraciones a Sol Play. La situación se originó porque los desarrolladores de un loteo cercano al Club Independiente de Santo Tomé nunca lograron obtener la habilitación municipal necesaria.

LEER MÁS: Familias estafadas con un loteo piden justicia

La estafa que frenó el remate

Ante la imposibilidad de obtener sus terrenos y construir sus viviendas, los compradores originales, que suman 150 lotes vendidos de un total de 350 fraccionados en 15 hectáreas, iniciaron acciones legales para recuperar el dinero invertido, más los daños y perjuicios.

El abogado de la mayoría de los damnificados, Rubén Decoud, explicó que la primera medida fue inhibir a los desarrolladores para impedir que continuaran las ventas. El objetivo principal era lograr el remate de las tierras para compensar a las familias.

El conflicto se convirtió en una presunta estafa en 2018, justo antes del remate. En ese momento, apareció un hombre identificado como G. C. con un boleto de compraventa firmado cinco años después de las ventas originales de los lotes. En este nuevo contrato, los desarrolladores le habían vendido a G. C. la totalidad de las 15 hectáreas por el precio equivalente a un solo lote.

“Lo gravísimo es que después de haber vendido 150 lotes, cuando ya estaba inhibido, aparece un señor con un boleto de compra-venta firmado cinco años después de la venta de los lotes”, detalló el letrado, calificando la maniobra como la estafa central del caso.

Complicidad y demora judicial

El abogado Decoud sostuvo que el comprador posterior, G. C., estaba al tanto de la situación de los compradores originales. “Sabía perfectamente que había 150 lotes vendidos, que estaba inhibido el vendedor porque en el mismo boleto de compra-venta dice que él va a pagar la inhibición, dice que va a honrar las obligaciones de los compradores”, afirmó Decoud.

Lejos de cumplir con esa obligación, G. C. “les mandó carta a los compradores después de eso, intimándolos a pagar impuestos”, una acción que, según el abogado, evidencia su conocimiento de la situación.

La aparición de este boleto de compraventa detuvo el remate, dando inicio a un segundo juicio para anular la demanda de G. C. Si bien las familias damnificadas ganaron el caso en primera instancia, el expediente fue apelado y ahora se encuentra varado en la Cámara de apelaciones.

“El expediente ahora está en la Cámara de apelaciones desde hace mucho tiempo y eso lo que nos preocupa, el paso del tiempo sin una solución”, señaló Decoud, subrayando la dilación de la Justicia.

El abogado interpreta que la estrategia del nuevo comprador es el desgaste: ofrecer “dos mangos” a los compradores iniciales para que desistan de sus reclamos y así quedarse con la totalidad de las 15 hectáreas a un precio ínfimo.

fraude inmobiliario estafa Santo Tomé
Noticias relacionadas
balance turistico del fin de semana largo en santa fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Balance turístico del fin de semana largo en Santa Fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Alivio y alerta en rutas de Santa Fe. Las muertes en motos cayeron casi un 30% pero lideran la cantidad de siniestros

Alivio y alerta en rutas de Santa Fe: las muertes en motos cayeron casi un 30% pero lideran la cantidad de siniestros

Obras provinciales

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de militantes de La Libertad Avanza

Vandalismo en el frente del Templo Masón de la ciudad de Santa Fe

Aparecieron pintadas en el histórico templo masónico frente a la plaza San Martín

Lo último

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Último Momento
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"