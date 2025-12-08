Uno Santa Fe | Santa Fe | motos

Alivio y alerta en rutas de Santa Fe: las muertes en motos cayeron casi un 30% pero lideran la cantidad de siniestros

El informe de la APSV revela que la cantidad de motociclistas fallecidos se redujo en un 29,6% en 2024, el descenso más importante de todos los grupos de usuarios. Pese a la mejora, este segmento sigue representando el 41% del total de víctimas viales de la provincia.

8 de diciembre 2025 · 18:12hs
Prensa Policía

La provincia de Santa Fe alcanzó un hito significativo en su lucha contra la siniestralidad vial, impulsado principalmente por una fuerte disminución en la fatalidad de usuarios de motos. El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), confirmó que la reducción en este segmento fue la más notable registrada en el último año.

Según el informe estadístico 2024, la cantidad de motociclistas fallecidos cayó un 29,6% en comparación con el año anterior, pasando de 216 víctimas en 2023 a 152 en 2024. Este es el descenso porcentual más alto entre todos los tipos de usuarios y un factor clave en la reducción general del 16,4% de víctimas fatales en toda la provincia.

Motociclistas: el grupo de mayor riesgo y mayor mejora

A pesar de esta caída histórica, el director provincial de Formación y Comunicación de la APSV, Sebastián Kelman, recordó que los motociclistas continúan siendo el grupo de usuarios más vulnerable de la vía pública, concentrando el 41% del total de víctimas fatales de Santa Fe. Además, el informe precisó un alerta: el 62,3% de los hechos fatales que involucran a motocicletas ocurrieron en zonas urbanas, un dato crucial para la planificación de políticas de prevención.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, celebró la cifra global, destacando que la reducción "no es fruto de la casualidad sino de la causalidad por las medidas que tomamos, el trabajo conjunto con los gobiernos locales, y la presencia permanente en rutas y autopistas para realizar controles de velocidad y alcoholemia”.

Medidas y contexto general

La reducción de víctimas en motocicletas, junto con una baja del 22,8% en usuarios de automóviles, permitió que la provincia registrara la cifra más baja de fallecidos en siniestros viales de los últimos 20 años. En total, se registraron 367 víctimas fatales en 2024, una cifra que, aunque baja en comparación histórica, sigue preocupando a las autoridades por equivaler a "un promedio de una [persona] por día".

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, atribuyó la disminución de las cifras a "una forma de hacer, de gestionar el trabajo en el territorio, la operatividad en las calles” y subrayó la inversión en obras estratégicas para garantizar una mejor transitabilidad.

El gobierno provincial enfatizó que esta mejora en los indicadores tiene como objetivo final la "construcción colectiva" de un tránsito más seguro, compartiendo los datos con asociaciones de familiares de víctimas para fortalecer las acciones de prevención.

