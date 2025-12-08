En River salieron espantados por el precio que Unión le puso a Mateo Del Blanco

En Buenos Aires sigue instalado Mateo Del Blanco como una opción para reforzar a River y tomó mayor relevancia por el supuesto precio que le puso Unión

La maquinaria del mercado de pases empezó a moverse y River tendría la mira al lateral de Unión , Mateo del Blanco . Un nombre que no es nuevo, pero que en las últimas horas tomó mayor relevancia en base a varios rumores, ya que el Millonario podría quedar flaco en la banda izquierda.

Entonces, el zurdo, uno de los mejores asistidores del Clausura y pieza clave en la campaña rojiblanca, apareció en los medios porteños como uno de los nombres que integran la carpeta de refuerzos en River, que atraviesa un proceso de reconstrucción. Encima, en Brasil comenzó a sonar fuerte que Botafogo pretende a Marcos Acuña, lo que podría dejar a Marcelo Gallardo sin laterales izquierdos y acelerar su búsqueda.

Mateo Del Blanco Prensa Unión

Unión le habría puesto precio a Del Blanco

Pero en Unión tienen claro que este mercado será decisivo. No pueden permitirse regalar a nadie. La economía pide una venta importante, sí, pero a un precio justo y ese número, para el Tate, arrancaría en los cuatro millones de dólares.

¿Hay interés real? Por ahora, solo trascendidos y averiguaciones preliminares. Nada formal. Si se mantiene la postura económica de Unión, no será fácil que haya movimientos. Como tantas veces, la historia puede terminar en humo de pretemporada o en una negociación inesperada si alguien decide apretar el acelerador. La idea inicial del club es transferirlo al exterior.

El mercado recién empieza y Del Blanco ya dejó claro que barato no sale. River, por ahora, lo sabe mejor que nadie.