La FIFA sancionó a Sudáfrica y pone en peligro su llegada al Mundial

La FIFA encendió las alarmas a meses del Mundial tras sancionar a Sudáfrica con la quita de tres puntos por la alineación indebida de Teboho Mokoena ante Lesoto

29 de septiembre 2025 · 19:38hs
La FIFA encendió las alarmas en África a pocos meses del inicio del Mundial 2026 tras sancionar a la Selección de Sudáfrica con la quita de tres puntos en las Eliminatorias tras comprobar la alineación indebida de Teboho Mokoena, mediocampista de Mamelodi Sundowns, ante Lesoto.

El futbolista debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, pero igualmente fue incluido entre los jugadores en la victoria por 2 a 0 del 21 de marzo.

Tiemblan las chances de Sudáfrica

El fallo transformó aquel triunfo en una derrota por 3 a 0 por escritorio y, además, impuso a la federación sudafricana una multa de 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares). La decisión se basó en el artículo 19 del Código Disciplinario y en el artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar, dejando al combinado nacional en una posición comprometida dentro del Grupo C.

Con la sanción, Sudáfrica cayó al segundo puesto de la tabla con 14 unidades, misma cantidad que Benín, que tomó la cima por diferencia de gol. El golpe también reanimó a Nigeria, que con 11 puntos ahora se sumó en la pelea por el liderazgo, cuando restan solo dos jornadas por disputarse en octubre.

De esta forma, el viernes 10 de octubre, Sudáfrica recibirá a Zimbabue, Nigeria enfrentará a Lesoto y Benín hará lo propio contra Ruanda. Luego, el martes 14, se dará un choque decisivo entre Nigeria y Benín, mientras que los sudafricanos cerrarán contra Ruanda en su estadio.

Según en el formato africano, solo los nueve ganadores de grupo obtienen el pasaje directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro mejores segundos accederán a un playoff continental que otorgará un lugar en el repechaje internacional.

Esto significa que Sudáfrica, luego de la sanción de la FIFA, ya no depende únicamente de sí misma y deberá mirar de reojo los resultados de sus rivales para soñar con clasificar a la Copa del Mundo.

