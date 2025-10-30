Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia y Argentinos se verán las caras en la final de la Copa Argentina el próximo 5 de noviembre en el estadio de Instituto

30 de octubre 2025 · 18:45hs
La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia y Argentinos se verán las caras en la final de la Copa Argentina el próximo miércoles 5 de noviembre en el estadio de Instituto. Este jueves, desde la organización despejaron una de las grandes dudas que quedaban, la sede: el Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

La casa de la Gloria, con capacidad para cerca de 26.000 espectadores, será testigo de una definición histórica. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors buscarán alzar el trofeo por primera vez en su historia. Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará a rodar en Córdoba será, a las 21.10, con TV por TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1983965241613353225&partner=&hide_thread=false

Todo listo para la final de la Copa Argentina

El equipo de Alfredo Berti arribo a la final tras dejar en el camino a River, en la semifinal disputada hace menos de una semana, que finalizó 0 a 0 en los 90 minutos y que el Azul ganó 4 a 3 en los penales.

Mientras tanto, los de Nicolás Diez vencieron en una de las semifinales a Belgrano por 2 a 1 y consiguieron de esa manera el pase a la gran final.

Copa Argentina Independiente Rivadavia Argentinos
River e Independiente Rivadavia juegan este viernes buscando la final de la Copa Argentina.

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

belgrano y argentinos, por un lugar en la final de la copa argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

colon suma al colombiano deiman reyes para la proxima liga argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

moretti fue citado a indagatoria por administracion fraudulenta en san lorenzo

Moretti fue citado a indagatoria por administración fraudulenta en San Lorenzo

