La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Independiente Rivadavia y Argentinos se verán las caras en la final de la Copa Argentina el próximo miércoles 5 de noviembre en el estadio de Instituto. Este jueves, desde la organización despejaron una de las grandes dudas que quedaban, la sede: el Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

La casa de la Gloria, con capacidad para cerca de 26.000 espectadores, será testigo de una definición histórica. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors buscarán alzar el trofeo por primera vez en su historia. Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará a rodar en Córdoba será, a las 21.10, con TV por TyC Sports.

Todo listo para la final de la Copa Argentina

El equipo de Alfredo Berti arribo a la final tras dejar en el camino a River, en la semifinal disputada hace menos de una semana, que finalizó 0 a 0 en los 90 minutos y que el Azul ganó 4 a 3 en los penales.

Mientras tanto, los de Nicolás Diez vencieron en una de las semifinales a Belgrano por 2 a 1 y consiguieron de esa manera el pase a la gran final.