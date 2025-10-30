Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón debutará el sábado en la Liga Argentina contra San Isidro y en la previa cerró la incorporación del pivote colombiano Deiman Reyes Cassiani

30 de octubre 2025 · 19:18hs
Colón continúa armándose para la próxima temporada de la Liga Argentina y en las últimas cerró confirmó la incorporación del pivote colombiano Deiman Reyes Cassiani, quien se suma como una de las principales apuestas del cuerpo técnico que encabeza Leandro Spies.

Reyes Cassiani, de 2,06 metros, viene de jugar en la Universidad de Oklahoma Christian. Su llegada representa un refuerzo clave para una posición que el entrenador pretendía fortalecer, ya que el equipo mostró algunas limitaciones en el juego interior durante la etapa de preparación.

El colombiano arriba con buenos antecedentes físicos y técnicos, y se espera que aporte presencia en la pintura, rebote y capacidad atlética, cualidades que Colón necesitaba para equilibrar su estructura.

Más allá de los refuerzos, Spies no pudo contar hasta el momento con todo su plantel completo en los amistosos, por lo que la llegada de Reyes Cassiani se presenta como una pieza importante para terminar de ajustar el funcionamiento colectivo. Colón debutará este sábado como local ante San Isidro, desde las 20.30.

El plantel de Colón para la nueva Liga Argentina quedó así

Bases: Estanislao Crespi, Joaquín Fernández, Santiago Costa y Juan Aldaz.

Escoltas: Bautista Fernández, Germán González y Ulises Rodríguez.

Aleros: Hans Feder Ponce, Thiago Chemez y Esteban Espinoza.

Internos: Andrés Jaimes, Martín Alberini y Deiman Reyes Cassiani.

