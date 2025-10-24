River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

Este viernes, River e Independiente Rivadavia se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes por la segunda semifinal de la Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia se enfrentarán este viernes a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, buscando un lugar en la final de la Copa Argentina. Mirando la otra llave, el ganador se medirá con Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano y es el primer finalista.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, la Copa Argentina representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. El acceso a esta instancia llegó luego de derrotar a Racing en cuartos, con el solitario gol de Maximiliano Salas en un partido cargado de morbo.

Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores. Si bien actualmente se ubica segundo en la tabla anual, la situación es ajustada: Boca tiene un partido pendiente contra Barracas Central y, si lo gana, podría relegar al Millonario al tercer puesto, que otorga un lugar de repechaje al certamen continental.

En el ámbito local, River se ubica en el 5º puesto de la Zona B del Torneo Clausura con 21 unidades. No obstante, llega a esta semifinal con un impulso anímico tras su última victoria 2-0 sobre Talleres en el Kempes, un resultado que cortó una difícil racha de seis derrotas en siete encuentros.

Por su parte, Independiente Rivadavia accedió a esta instancia frente al conjunto de Núñez tras superar a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Sin embargo, en el Torneo Clausura, el equipo atraviesa un momento irregular, ya que no consigue una victoria desde fines de agosto, sumando desde entonces dos derrotas y cuatro empates, con la reciente caída frente a Banfield como local.

A pesar de este presente, los dirigidos por Alfredo Berti apostarán todo a la Copa Argentina, que podría significar el primer título oficial de su historia. En el Clausura, el equipo de Cuyo se ubica en el 13º lugar de su zona con 12 puntos, fuera de la clasificación a octavos de final. En la tabla anual, la Lepra se encuentra a seis unidades de distancia de los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 22.15

TV: TyC Sports