Uno Santa Fe | Ovación | River

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

Este viernes, River e Independiente Rivadavia se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes por la segunda semifinal de la Copa Argentina

24 de octubre 2025 · 12:05hs
River e Independiente Rivadavia juegan este viernes buscando la final de la Copa Argentina.

River e Independiente Rivadavia juegan este viernes buscando la final de la Copa Argentina.

River e Independiente Rivadavia se enfrentarán este viernes a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, buscando un lugar en la final de la Copa Argentina. Mirando la otra llave, el ganador se medirá con Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano y es el primer finalista.

River e Independiente Rivadavia van por la final de Copa Argentina

Para el equipo de Marcelo Gallardo, la Copa Argentina representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. El acceso a esta instancia llegó luego de derrotar a Racing en cuartos, con el solitario gol de Maximiliano Salas en un partido cargado de morbo.

Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores. Si bien actualmente se ubica segundo en la tabla anual, la situación es ajustada: Boca tiene un partido pendiente contra Barracas Central y, si lo gana, podría relegar al Millonario al tercer puesto, que otorga un lugar de repechaje al certamen continental.

En el ámbito local, River se ubica en el 5º puesto de la Zona B del Torneo Clausura con 21 unidades. No obstante, llega a esta semifinal con un impulso anímico tras su última victoria 2-0 sobre Talleres en el Kempes, un resultado que cortó una difícil racha de seis derrotas en siete encuentros.

Por su parte, Independiente Rivadavia accedió a esta instancia frente al conjunto de Núñez tras superar a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Sin embargo, en el Torneo Clausura, el equipo atraviesa un momento irregular, ya que no consigue una victoria desde fines de agosto, sumando desde entonces dos derrotas y cuatro empates, con la reciente caída frente a Banfield como local.

A pesar de este presente, los dirigidos por Alfredo Berti apostarán todo a la Copa Argentina, que podría significar el primer título oficial de su historia. En el Clausura, el equipo de Cuyo se ubica en el 13º lugar de su zona con 12 puntos, fuera de la clasificación a octavos de final. En la tabla anual, la Lepra se encuentra a seis unidades de distancia de los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 22.15

TV: TyC Sports

River Independiente Rivadavia Copa Argentina
Noticias relacionadas
Zielinski estalló de furia contra el arbitro Yael Falcón Pérez.

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

De Miñaur venció a Berrettini y se metió en la semifinal del ATP 500 de Viena.

De Miñaur superó a Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

La reserva de Santa Fe Rc jugará una de las semifinales frente a GER en Rosario.

Comienzan las definiciones en el Torneo Regional del Litoral

Carlos Izquierdoz le apuntó al árbitro Anderson Daronco.

Carlos Izquierdoz apuntó contra el árbitro tras el empate entre Lanús y U de Chile

Lo último

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

Último Momento
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

Ovación
La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

Comienzan las definiciones en el Torneo Regional del Litoral

Comienzan las definiciones en el Torneo Regional del Litoral

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

De Miñaur superó a Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

De Miñaur superó a Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras