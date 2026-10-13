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La Fórmula 1 confirmó el país que se sumará al calendario a partir de 2030

Se viene el Gran Premio de África de Fórmula, que tendrá como sede a Ruanda. Esto será recién a partir del 2030.

13 de octubre 2026 · 11:45hs
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La Fórmula 1 confirmó el país que se sumará al calendario a partir de 2030

La Fórmula 1 confirmó que a partir del 2030 se disputará el Gran Premio de África y que el país elegido para albergar este evento fue Ruanda.

"La Fórmula 1 regresa a África con un acuerdo de 10 años para correr en Ruanda. El Gran Premio de África está listo para unirse al calendario de la Fórmula 1 a principios de la década de 2030", fue el mensaje con el que la categoría reina del automovilismo confirmó la noticia.

A su vez, se detalló que el circuito será construido en la ciudad de Bugesera: "Ubicado a 40 kilómetros al sur de Kigali, el circuito estaría diseñado para trabajar en armonía con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área para crear una experiencia de carreras única y desafiante".

De esta manera, la Fórmula 1 volverá a África tras más de 30 años. La última vez que la categoría visitó este continente fue en 1993, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de Sudáfrica y el triunfo quedó en manos del francés Alain Prost.

Actualmente la Fórmula 1 cuenta con 24 fechas en el campeonato, de las cuales 10 son en Europa, 7 en Asia, 5 en América del Norte, una en Sudamérica y otra en Oceanía.

La confirmación del GP de Ruanda de Fórmula 1

La confirmación del GP de Ruanda se da en medio de las negociaciones que mantiene la Argentina con la FIA para que la Fórmula 1 también pueda decir presente en el país en los próximos años.

El escenario será el Autódromo Gálvez en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en remodelaciones para albergar el MotoGP desde el 2027.

Fórmula 1 Ruanda África
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