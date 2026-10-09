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Floja primera práctica de Colapinto en el GP de Singapur de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, al finalizar decimonoveno en la práctica libre

9 de octubre 2026 · 08:51hs
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Floja primera práctica de Colapinto en el GP de Singapur de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, al finalizar decimonoveno en la práctica libre. Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:34,983, para finalizar a 2 segundos y 709 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Flojo inicio de Colapinto

El argentino, que dice presente por tercer año consecutivo en el Gran Premio que se lleva a cabo en el Circuito Urbano de Marina Bay, estuvo lejos de brillar y quedó, por ahora, a una gran distancia de las primeras posiciones.

De todas maneras, lo positivo que se puede recuperar de esta sesión para Colapinto es que hizo foco en practicar el ritmo de carrera. Así es como pudo dar 27 vueltas en este trazado callejero, que cuenta con una extensión de 4,940 kilómetros.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien tendrá que salir desde el fondo en la carrera del domingo por haber cambiado de motor luego de abandonar en el GP de Bahréin.

El británico, que marcha segundo en el campeonato, registró un mejor tiempo de vuelta de 1:32,274.

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 198 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

A su vez, el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), parece haberse guardado sus mejores cartas para las próximas sesiones, al quedar séptimo.

El que sí tuvo una destacada actuación fue el francés y compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, al terminar en la novena colocación.

La acción en Singapur continuará a las 9:30 con la clasificación para la carrera sprint.

Singapur Franco Colapinto Fórmula 1
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