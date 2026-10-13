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Unión: La peor campaña en el 15 de Abril desde la vuelta de Madelón

Desde que se concretó el retorno de Leonardo Madelón, la actual campaña en condición de local es la peor respecto a la cantidad de derrotas que obtuvo el Tate

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 11:33hs
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Desde que Madelón volvió a Unión

UNO Santa Fe / José Busiemi

Desde que Madelón volvió a Unión, este torneo es en el que más partidos perdió el Tate en el 15 de Abril.

La vuelta de Leonardo Madelón como técnico de Unión se concretó a finales de abril del 2025 y su primer partido al frente del equipo fue el 2 de mayo en el empate 1-1 ante Belgrano por el Torneo Apertura 2025.

El peor registro en el 15 de Abril desde la vuelta de Madelón

Por lo cual, el DT recién pudo completar un torneo al frente del equipo en el Clausura 2025. Y en esa campaña, el Tate disputó ocho partidos en el estadio 15 de abril, obteniendo dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

En ese torneo, el Tate venció a 1-0 a Estudiantes y 3-0 a Defensa y Justicia. Por su parte, empató 0-0 contra Huracán, 1-1 con Tigre, 2-2 ante Independiente Rivadavia y 0-0 frente a Barracas Central.

En tanto que las derrotas se dieron contra Aldosivi 2-0 y Gimnasia de La Plata 2-1, esta última fue por los octavos de final de los playoffs.

Por su parte, en el Torneo Apertura 2026, Unión disputó ocho partidos en el 15 de Abril, de los cuales ganó tres, empató cuatro y apenas perdió uno.

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Los triunfos se dieron contra Gimnasia de Mendoza 4-0, Aldosivi 1-0 y Deportivo Riestra 2-0. Y los empates fueron con Platense 0-0, San Lorenzo 0-0, Boca 1-1 y Talleres 1-1. Y la única derrota fue ante Newell's 3-2.

Mientras que en el actual Torneo Clausura, el Tate lleva disputados seis partidos, de los cuales ganó tres y perdió los restantes tres.

Las victorias fueron ante Lanús 2-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2. En tanto que las derrotas se dieron ante Central Córdoba 2-1, Independiente 2-1 y Defensa y Justicia 2-0.

Así las cosas, en el primer torneo que dirigió Madelón, el Tate perdió dos partidos como local, en el segundo, apenas un partido y en lo que va del actual, ya son tres las caídas en el 15 de Abril.

Unión campaña 15 de Abril
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