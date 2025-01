La franqueza de Gago: "No salió lo que queríamos hacer"

Luego del encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y analizó el partido: "Por momentos no salió lo que queríamos hacer. En el primer tiempo no pudimos contrarrestar como pensábamos. Nos costó recuperar la pelota para poder atacar rápido y cuando la teníamos no pudimos a pasar a una situación ofensiva y le dimos protagonizmo al rival".

En cuanto a la salida de Marcos Rojo en el entretiempo, el DT aclaró: "Marcos no tuvo lesión, fue una carga en el tendón donde venía teniendo molestias este tiempo y preferí no arriesgarlo para que termine bien el partido. Desde el inicio no pensaba que iba a completar el partido porque no tuvo encuentros en pretemporada".

Además, aclaró que "es el primer partido" y que su equipo "irá agarrando ritmo", pero que necesita "ganar, llevarse resultados y tener el funcionamiento lo más rápido posible".