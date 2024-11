La furia de Scaloni por el debut de Spreen en Riestra: "No puede repetirse por el bien del fútbol"

• LEER MÁS: De Paul: "Los equipos de Alfaro son duros para nosotros"

"El Comité de Ética va a trabajar sobre esto y espero que sea ejemplar para que no vuelva a suceder por el bien del fútbol. Sin faltar el respeto a nadie, no tiene que volver a suceder. Los que han hablado dijeron que no tiene que volver a pasar y espero así sea", soltó el estratega de 46 años en el predio de Ezeiza.

Scaloni la tiró al córner sobre el torneo de 30 equipos en Argentina

En otro tramo de la conferencia, se le consultó al estratega nacional sobre el formato nuevo y fue simplemente correcto: "A la Selección Argentina no le afecta, ni para bien ni para mal, la cantidad de equipos que haya en la Primera. Yo no soy el indicado para hablar y me estaría metiendo en un terreno que no es mío".

"Más allá de que la mayoría de los jugadores son de afuera, que no haya convocado a jugadores del fútbol local es una decisión mía", acotó.

El partido de la Selección Argentina ante Paraguay

Con respecto al posible equipo que utilizará Scaloni en el duelo ante Paraguay, el único detalle que brindó al respecto es que será similar al que goleó a 6 a 0 a Bolivia en el Estadio Más Monumental. "Va a ser bastante similar al del último partido. Será un encuentro dificilísimo ante un rival que está en un buen momento", esbozó el entrenador sobre la formación.