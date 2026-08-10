Colón y la decisión de Juan Cruz Robledo que terminó en penal

Juan Cruz Robledo sancionó penal para Colón tras una jugada que generó cuestionamientos y que abrió la puerta a una oportunidad clave para el Sabalero.

Juan Cruz Robledo sancionó penal a favor de Colón luego de una jugada que despertó la atención de todos en el partido. La decisión del árbitro fue inmediata y el Sabalero quedó con una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja. La acción generó reclamos y comentarios, aunque Robledo mantuvo firme su determinación y señaló el punto penal sin dudar siquiera.

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La decisión de Robledo

La jugada se produjo dentro del área y el árbitro no necesitó demasiado tiempo para tomar una determinación. Robledo interpretó que existió una infracción suficiente para sancionar la pena máxima y marcó el punto penal a favor de Colón.

La decisión rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados del encuentro, especialmente por la importancia que podía tener para el desarrollo del partido. y también por que fue cuestionado el penal.

Una oportunidad clave para Colón

Con el penal a su favor, Colón tuvo en sus manos una situación inmejorable para intentar sacar ventaja. La ejecución de la pena máxima pasó a ser el foco de atención luego de la determinación arbitral.

La sanción de Robledo quedó así como una de las jugadas determinantes del partido, en una acción que generó distintas miradas y volvió a poner al árbitro en el centro de la escena.

Fuente: Captura de imagen de La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe - FM 101.7)