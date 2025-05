La importancia de Flavio Briatore en el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Desde el principio, en diciembre del 2024, cuando el futuro del pilarense era incierto en la máxima categoría del automovilismo, Briatore declaró a los medios que su deber como asesor era buscar lo mejor para la escudería.

“Mi trabajo es poner a Alpine en lo más alto y nunca hay lugar para los sentimientos en la Fórmula 1”, expresó el italiano al portal Auto-Hebdo.

Aunque días después aseguró que iniciarían con el francés Pierre Gasly y Doohan como pilotos principales, nunca dejó de halagar a Colapinto: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido y Colapinto sorprendió a todos”.

Recién en enero del presente año, Alpine dio a conocer la noticia del acuerdo con Williams para que el argentino sea el nuevo piloto de reserva de la escudería y fue Briatore quien publicó un video en sus redes sociales festejando el anuncio.

El italiano supo descubrir futuros campeones del mundo como Michael Schumacher y Fernando Alonso, por lo que no fue menor las declaraciones que dio sobre el pilarense: “Franco es uno de los mejores jóvenes talentos del automovilismo en este momento”.

“Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula 1 el año pasado tomó a muchos, incluido yo, por sorpresa y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto novato”, explicó.

Tiempo después, en la antesala al inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, en diálogo con Telenoche aseguró que Colapinto era el proyecto más importante de Alpine.

El momento en que Briatore comenzó a pensar en Colapinto

Cuando los resultados empezaron a ir en contra de Doohan, Briatore no tardó en poner en duda su puesto con solo gestos ante la prensa cuando era consultado por el futuro del australiano y hasta asegurando que “si no sos competitivo no llegas a ningún lado”.

De esta forma, los rumores de que el argentino podría debutar en la sexta o séptima carrera como se decía -en Miami o Imola- empezaron a crecer. Desde su llegada a Alpine, no se escondió el “arreglo” que la escudería tenía con Doohan, el cual era de seis carreras en la Fórmula 1 -contando la última en 2024 que fue reemplazando a Esteban Ocon- y las especulaciones crecían cada vez más y más con el pasar del tiempo.

Con los malos resultados repitiendose en cada Gran Premio la interna comenzó a crecer en los pasillos de Alpine, siendo Briatore quien apoyaba totalmente la decisión de poner a Colapinto como reemplazo de Doohan.

Mientras que, del otro lado, el director del equipo Oliver Oakes era quien confiaba ciegamente en el rendimiento del australiano en la escudería. Esto hizo que la noticia de su renuncia, luego de que medios importantes aseguraran que Doohan no seguiría en Alpine, casi confirmaran la vuelta del argentino a la Fórmula 1.

Con el apoyo de Briatore desde el primer día, Colapinto volverá a las pistas, esta vez con los colores de Alpine, el domingo 18 de mayo a las 10 (hora argentina) en el marco del Gran Premio de Emilia-Romaña.