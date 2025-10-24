Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

Con tantos de Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán, Independiente se impuso por 3-0 y Gustavo Quinteros celebró su primer triunfo como DT del Rojo

Independiente venció por 3-0 a Platense en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el partido pendiente de la fecha 6 del Clausura, que se había postergado por los incidentes ante Universidad de Chile, y consiguió su primer triunfo en el torneo, además de cortar una racha de 15 sin ganar.

Los goles los marcaron Gabriel Ávalos en el primer tiempo, con polémica por un supuesto offside, y Felipe Loyola y Lautaron Millán en el segundo.

Los de Gustavo Quinteros sumaron su primera victoria en el campeonato tras seis empates y seis derrotas y cortaron una mala racha de 117 días.

El Calamar, campeón defensor del fútbol argentino, atraviesa un mal presente con Kily González como entrenador y lleva seis partidos consecutivos sin festejos.

En un clima caliente, Independiente fue silbado por su público al salir al campo de juego y recibido con una bandera en la zona de plateas: "Jugadores perdedores respeten la camiseta".

Embed - INDEPENDIENTE CORTÓ la RACHA con una GOLEADA a PLATENSE | #Independiente 3-0 #Platense | Resumen

Tras una primera ocasión clara en los pies de Cabral, el Diablo logró abrir el marcador a través de Ávalos, que encontró un rebote y le puso fin a su sequía goleadora de 12 encuentros. Pese a la ventaja, el público continuó con su descontento y hasta les arrojaron comida para perros a los futbolistas.

El local manejó los hilos del encuentro sin sufrir grandes sobresaltos y a falta de 20 minutos amplió la ventaja con un cabezazo de Loyola tras un centro de Montiel desde la izquierda. El juez de línea había marcado offside en el inicio de la jugada, pero el VAR corrigió la sanción y decretó el 2-0.

En el cierre, el ingresado Marcone habilitó con un buen pase a Millán, que definió por abajo y contra un palo para la goleada 3-0 de Independiente.