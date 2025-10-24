Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvia

Lluvia en Santa Fe: el municipio informó que cayeron 21 milímetros en la ciudad y el SMN renovó el alerta naranja

El sistema municipal de monitoreo registró una intensidad máxima de lluvia de 48 mm/h. Las cuadrillas continúan con tareas preventivas en distintos barrios.

24 de octubre 2025 · 20:34hs
Hasta las 18 horas de este viernes 24 de octubre, el acumulado promedio de lluvia en la ciudad fue de entre 10 y 21 milímetros, según los datos del sistema municipal de monitoreo. El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para la noche del viernes y madrugada del sábado.

De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas, en el COBEM (DOAE) y en el Centro cayeron 15,5 milímetros, mientras que en la Delegación Alto Verde el acumulado alcanzó 21,5 milímetros. En tanto, en el CIC Facundo Zuviría se midieron 9,75 milímetros.

La intensidad máxima registrada fue de 48 milímetros por hora, también en el CIC Facundo Zuviría, a las 10:15 de la mañana. Además, se detectó una ráfaga máxima de viento de 35,7 km/h, proveniente del sudoeste, en la Delegación Alto Verde cerca de las 6 de la mañana.

Reclamos y problemas por la lluvia

En cuanto a la atención de reclamos, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) recibió hasta las 18 los siguientes avisos vinculados con el clima: cuatro anegamientos de calles, una apertura de zanja, 18 limpiezas de boca de tormenta, tres limpiezas de zanjas, tres árboles caídos, cuatro ramas caídas, tres cables caídos o cortados, seis columnas caídas o por caer.

También se reportaron reclamos por acumulación de residuos, que están siendo atendidos por las cuadrillas correspondientes.

Desde el municipio informaron que los equipos operativos continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad, realizando tareas preventivas y de mantenimiento en el marco del Protocolo Base de Lluvias, con el objetivo de garantizar el normal escurrimiento del agua y responder a los avisos ingresados.

