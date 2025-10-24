Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Luego de un viernes en el que clasificó 9° y 18° en las prácticas libres, Franco Colapinto se mostró satisfecho

24 de octubre 2025 · 21:52hs
Franco Colapinto se mostró satisfecho luego de la jornada de este viernes.

Franco Colapinto se mostró satisfecho luego de la jornada de este viernes.

Franco Colapinto tuvo un viernes con resultados dispares. Y es que en la primera práctica libre del Gran Premio Ciudad de México finalizó 9° y en la segunda terminó 18°, pero por encima de su compañero Pierre Gasly.

Una vez concluida la segunda práctica el piloto argentino se mostró conforme con el andar del Alpine y está confiado para lo que será la jornada de este sábado.

El análisis de Franco Colapinto

"En la FP1 [práctica inaugural] me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es superduro; con los pianos es inmanejable. Cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, pero tenemos los mismos problemas, muy grandes. Por eso estamos tan atrás", se lamentó Colapinto.

Aunque, acto seguido manifestó: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que en ese aspecto estoy contento. Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor, para mañana y para el domingo. Vamos a intentarlo"

Colapinto viernes Gasly
