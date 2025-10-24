Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Luego de un viernes en el que clasificó 9° y 18° en las prácticas libres, Franco Colapinto se mostró satisfecho

Franco Colapinto tuvo un viernes con resultados dispares . Y es que en la primera práctica libre del Gran Premio Ciudad de México finalizó 9° y en la segunda terminó 18°, pero por encima de su compañero Pierre Gasly.

Una vez concluida la segunda práctic a el piloto argentino se mostró conforme con el andar del Alpine y está confiado para lo que será la jornada de este sábado.

El análisis de Franco Colapinto

"En la FP1 [práctica inaugural] me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es superduro; con los pianos es inmanejable. Cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, pero tenemos los mismos problemas, muy grandes. Por eso estamos tan atrás", se lamentó Colapinto.

Aunque, acto seguido manifestó: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que en ese aspecto estoy contento. Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor, para mañana y para el domingo. Vamos a intentarlo"