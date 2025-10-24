Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

El Liceo Militar "General Belgrano" fue convertido en el centro de comando desde donde se coordinará el operativo de las elecciones legislativas 2025. El operativo se pondrá en marcha oficialmente este sábado.

En la antesala de las elecciones legislativas nacionales 2025 que se celebrarán este domingo, el Liceo Militar "General Belgrano" en la ciudad capital fue designado como el centro de monitoreo y puesto de comando y seguridad del Distrito Electoral Santa Fe .

Según informaron a UNO Santa Fe , desde esta base, ubicada frente al hospital Cullen, se coordinarán las estrictas medidas de custodia y seguridad, conforme lo establece el Código Electoral Nacional.

La dirección del operativo está a cargo del Coronel Juan Pablo Queiruga, comandante electoral de la provincia. El dispositivo de seguridad es de gran magnitud: contará con más de 7.000 efectivos y un despliegue logístico que supera los 700 vehículos en toda la provincia de Santa Fe.

Despliegue y coordinación del Ejército

Gran parte del personal uniformado proviene de distintas regiones del país, incluyendo Misiones, Corrientes, Entre Ríos, CABA y el AMBA, y comenzaron a movilizarse hacia Santa Fe en los últimos días. El operativo se pondrá en marcha oficialmente este sábado a las 4 de la mañana, en una acción coordinada entre el Ejército, el Correo Argentino y la Policía de la provincia, para iniciar el despliegue hacia los centros de votación.

El Coronel Queiruga detalló que las tareas de custodia comenzaron semanas atrás con la vigilancia de las imprentas donde se confeccionaron las boletas únicas y los lugares de almacenamiento.

Misión exclusiva: custodia del material electoral

El jefe militar fue enfático al describir la función del comando electoral, cuya misión es garantizar la integridad del proceso sin intervenir en la votación.

"Nuestra función es garantizar la seguridad sobre la urna, sobre la boleta única, sus desplazamientos y su llegada al lugar del escrutinio definitivo", precisó Queiruga, reiterando que la tarea finaliza cuando todo el material llega bajo custodia al centro de escrutinio definitivo.

Desde el puesto de comando en el Liceo Militar se realiza un monitoreo en tiempo real de todas las operaciones. Este se logra a través de un tablero digital conectado con el Comando General Electoral Nacional, que es dirigido por el General Pafundi.

El centro supervisa de cerca las áreas de personal, logística y operaciones, manteniendo comunicación permanente con todas las fuerzas federales y provinciales para responder de inmediato ante cualquier eventualidad que surja durante los comicios.