Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional armó su tradicional podio de mejores atajadas y eligió una de Matías Tagliamonte en el triunfo de Unión ante Defensa en Santa Fe. ¿Cuál?

La Liga Profesional dio a conocer su tradicional podio de las mejores atajadas de la fecha 13 del Clausura y entre las destacadas aparece una intervención decisiva de Matías Tagliamonte , arquero de Unión , en el triunfo 3-0 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril.

La acción elegida fue el penal que le contuvo a Abiel Osorio, en un momento clave del encuentro: el Tate ganaba 2-0 y un descuento del Halcón podía haber cambiado el desarrollo del partido. Tagliamonte adivinó el palo, se estiró con firmeza y, como si fuera poco, también reaccionó en la segunda jugada para evitar el gol.

• LEER MÁS: "Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

El arquero, que llegó a préstamo desde Racing, se convirtió en una de las piezas importantes del equipo de Leonardo Madelón, consolidando seguridad y protagonismo bajo los tres palos.

• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

Su vínculo termina a fin de año, pero Unión tiene una opción de compra del 50% del pase por 500.000 dólares. La gran incógnita ahora pasa por saber si la dirigencia hará uso de esa posibilidad para retener a un futbolista que, con rendimientos como este, demostró estar a la altura del arco tatengue.

La tapada de Tagliamonte en Unión, en el podio de la fecha 13