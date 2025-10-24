Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional armó su tradicional podio de mejores atajadas y eligió una de Matías Tagliamonte en el triunfo de Unión ante Defensa en Santa Fe. ¿Cuál?

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2025 · 15:43hs
Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Prensa Unión

La Liga Profesional dio a conocer su tradicional podio de las mejores atajadas de la fecha 13 del Clausura y entre las destacadas aparece una intervención decisiva de Matías Tagliamonte, arquero de Unión, en el triunfo 3-0 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril.

• LEER MÁS: Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

La acción elegida fue el penal que le contuvo a Abiel Osorio, en un momento clave del encuentro: el Tate ganaba 2-0 y un descuento del Halcón podía haber cambiado el desarrollo del partido. Tagliamonte adivinó el palo, se estiró con firmeza y, como si fuera poco, también reaccionó en la segunda jugada para evitar el gol.

• LEER MÁS: "Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

El arquero, que llegó a préstamo desde Racing, se convirtió en una de las piezas importantes del equipo de Leonardo Madelón, consolidando seguridad y protagonismo bajo los tres palos.

• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

Su vínculo termina a fin de año, pero Unión tiene una opción de compra del 50% del pase por 500.000 dólares. La gran incógnita ahora pasa por saber si la dirigencia hará uso de esa posibilidad para retener a un futbolista que, con rendimientos como este, demostró estar a la altura del arco tatengue.

La tapada de Tagliamonte en Unión, en el podio de la fecha 13

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1981526303175045355&partner=&hide_thread=false

Unión Matías Tagliamonte Liga Profesional
Noticias relacionadas
union recibe a platense en busca del segundo triunfo al hilo en la liga nacional

Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

Matías Tagliamonte expresó su deseo de continuar en Unión.

"Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

la reserva de union rescato un empate agonico ante barracas central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

union, sin solari para visitar a newells y con la tentacion de repetir los 11

Unión, sin Solari para visitar a Newell's y con la tentación de repetir los 11

Lo último

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Último Momento
¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newells

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

Ovación
Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras