La nueva conducción de la Liga Santafesina afrontó una ardua tarea

"Hemos transitado un primer año con las competencias ya comenzadas cuando asumimos la conducción de la Liga, quizás con el fichaje ya realizado, es decir, que la competencia ya estaba encaminada. Más allá de todo el desorden que nos hemos encontrado, y con varios inconvenientes que hemos tenido durante el año, creo que termina siendo positivo en varios estamentos. Particularmente en inferiores mayores y menores, y en infantiles, cuando tomamos aquella medida importante de parar el torneo" comenzó expresando Alberto Garau.

Liga santafesina nota vice presidente alberto garau 2.JPG El dirigente liguista fue claro al señalar que necesitan el acompañamiento de los dirigentes de todos los clubes, porque esta es una conducción de puertas abiertas.

El vicepresidente de la Liga Santafesina de Fútbol aseguró que "fue un momento bisagra, porque veíamos que se nos iba a ir de las manos, y cada vez se estaba complicando peor. Creo que fue una decisión acertada, hubo algunos enojos, los que no entendían que había que parar la pelota, que se estaban haciendo las cosas bien, porque en cualquier momento iba pasar alguna situación no deseada. Hasta que no entendamos todos que esto es fútbol, y que los chicos van a jugar y divertirse, se gana o se pierde, nos vamos a equivocar todos, pero hay que ser tolerantes".

Esta conducción liguista asumió a mediados del mes de marzo y sobre esa situación Garau fue categórico al señalar que "encontramos una Liga desordenada, con poca calidad de árbitros, durante este año se han mejorado bastante, en todos los aspectos, y también en la conducta de los padres. Ese fue uno de los desafíos, y también el de afrontar las grandes deudas que recibimos, que no deja de ser importante y que todavía nos preocupa. Un desorden administrativo nunca visto, era algo que sabíamos que nos podíamos llegar a encontrar, pero no tanto como finalmente terminó sucediendo".

En el mismo sentido agregó que "como lo dijimos siempre en las reuniones de concejo auxiliar y consejo directivo, vinimos con el Chino para ponerle el pecho, no le esquivamos a las balas, vamos a seguir trabajando. Pero necesitamos que los dirigentes de los clubes, que son los dueños de la Liga Santafesina, también deben comprometerse, trabajar junto a nosotros, porque solamente nosotros, como mesa directiva, va a ser imposible sacarla adelante. Así, gracias a la mayoría de los dirigentes que entendieron, cuando paramos la pelota, que era abordar la cuestión de la violencia en las canchas, que seguirá siendo una preocupación".

Liga santafesina nota vice presidente alberto garau 3.JPG Garau, histórico dirigente de Las Flores, aseguró que se buscará mejorar las competencias, los arbitrajes y hacer frente a los hechos de violencia.

También fue claro al explicar que "en lo que refiere a inferiores e infantiles se mejoró bastante, todavía falta, pero vamos por la buena senda. Igualmente, mejoramos en un sector, y tuvimos inconvenientes en Primera y Tercera División. Pero bueno, ahora habrá que trabajar en ese estamento, porque tenemos que lograr que no se nos desborde esta cuestión de la violencia. Estamos para seguir trabajando, estoy convencido que fue un año positivo, ya que por la forma que encontramos la Liga, sin plata, sin nada, con un torneo armado, y logramos que todo se comience a mejorar".

Un proceso que busca ordenar y hacer cumplir las normas

La Liga Santafesina va a trabajar en cumplir con los requisitos formales. "Habrá que rendir una serie de condiciones para jugar. Esa fue una problemática que nosotros vimos cuando asumimos, que no es culpa de los dirigentes que están hoy dentro de la Liga. Sino que es del que los metió en la Liga, engañándolos, que era una liga libre, y lo hicieron para tener un beneficio político de las personas que en su momento estaban".

Liga santafesina nota vice presidente alberto garau 4.JPG Aseguró que encontraron la entidad madre del fútbol local desordenada en lo referente a recursos y a cuestiones administrativas que comenzaron a mejorarse.

Siempre hay clubes que buscan sumarse a la Liga Santafesina, y es otro tema que está trabajando la dirigencia, y sobre lo que el dirigente proveniente de Las Flores fue contundente."Mantuvimos una reunión importante, son temas que entraron en agenda, ya que primero tenemos que reacomodar lo que está, instituciones sueltas, porque tenemos algunas, que solamente tienen futsal, y otras senior. Entonces tenemos que agrupar, que sea todo un mismo club, con la documentación que se requiere. Ingresar a la Liga Santafesina, no tiene que ser porque nosotros se nos ocurre. Acá no se discrimina a nadie, pero tenemos que hacer cumplir los reglamentos".

- ¿Cómo fue el año de la Liga, desde el punto de vista deportivo ?

- Creo que fue bueno, pero me parece que hay que retocar tanto el torneo de inferiores y un poco el de ascenso y el de primera. Estamos en pleno armado del proyecto, se está diagramando algo lindo, y haciendo pie en que cuando asumimos queríamos una Liga participativa, que las decisiones sean consensuadas, que cada cosa la decidamos entre todos, y la cuestión de formato de competencias no tiene que ser la excepción. Entonces los que tienen que ponerse en sintonía son los dirigentes que son los que forman la Liga. Lo vengo diciendo desde la época de Suárez, en el que no había que ser dirigente de pasillo, había que ir y plantear las cosas en la mesa directiva, como lo hablo yo o un pibe con poca experiencia".

Liga santafesina nota vice presidente alberto garau 5.JPG Una ardua labor tuvieron en su asunción Leonidas Bonaveri y Alberto Garau al frente de la Liga Santafesina de Fútbol.

- ¿Cómo están trabajando la cuestión de los árbitros?

- En este momento, con el colegio de árbitros venimos manteniendo reuniones, pero antes que nada debo dejar en claro algo; que la violencia no justifica nada. La violencia no pasa por el mal arbitraje, sino que es un tema social. No tengo dudas que va todo de la mano. Tiene que mejorar la cantidad y la calidad de los árbitros, la calidad de los dirigentes, los papás, todos, incluidos como directivos. Hay que entender que esto es fútbol. El trabajo que hacen las instituciones, de sacar los chicos de las calles, no se le da la importancia y la dimensión que tienen. Los clubes van a tener que hacer un esfuerzo para cumplir con los reglamentos, todas las instituciones que hemos ingresado a la Liga, lo hicimos con todos los requisitos. Con infraestructura en la cancha principal, documentación, es decir, todo formal".

- ¿Cuales son los objetivos que tienen para el año que viene?

- Tenemos en vista trabajar el tema de los torneos, la cuestión arbitral, que está en plena etapa de mejoramiento, ya que necesitamos mejorar en la calidad y en la cantidad. Chicos que tengan condiciones y conocimientos. Es difícil encontrar chicos con la vocación de ser árbitros, ya que se toma más como una salida laboral. Muchos deben entender y estudiar los reglamentos. Largar un chico a la cancha, sin justificar los actos de violencia, que no entiende el reglamento y no saber cómo conducir un partido, eso complica.