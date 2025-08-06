La pesadilla de Benedetto en Newell's: se volvió a lesionar, no debuta y se pierde el clásico

Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en Newell's, no podrá jugar ante Central Córdoba y tampoco estará para el clásico

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en Newell's , no podrá jugar este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central .

Benedetto continúa sin poder dejar atrás las dos rachas negativas que arrastra desde su llegada a Newell's: la ausencia de minutos oficiales, ya que aún no pudo vestir la camiseta de la Lepra de manera oficial, y la falta de goles.

Benedetto, con muchos problemas en Newell's

El atacante, incorporado en junio como refuerzo de jerarquía, volvió a lesionarse y su estreno en el equipo de Diego Martínez deberá esperar a raíz de una nueva lesión.

Según trascendió en algunos medios de Rosario, el delantero se habría resentido del tirón sufrido en México durante el torneo cuadrangular de Veracruz, donde apenas disputó 30 minutos ante Mazatlán antes de abandonar el campo por una molestia en el aductor.

Desde entonces, Benedetto no logró recuperarse completamente, lo que le obligó a ausentarse en las tres primeras fechas del torneo Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) y había intensificado los entrenamientos con la expectativa de debutar este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Central Córdoba.

Sin embargo, una nueva dolencia muscular lo marginó de la convocatoria y, aunque aún no hay parte médico oficial, todo apunta a un desgarro que lo dejaría fuera de competencia por varias semanas.

La situación preocupa en el cuerpo técnico, no solo por la reiteración de lesiones, sino también por el contexto: Benedetto tampoco podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, correspondiente a la sexta fecha, en el Gigante de Arroyito.

El delantero ya había atravesado un panorama similar en Olimpia de Paraguay, donde entre febrero y mayo acumuló varios partidos sin jugar por problemas físicos y no logró convertir goles.

La sequía goleadora también se extiende. El último tanto oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando Boca venció por 2 a 0 a Tigre por la Copa de la Liga. Desde entonces, el exgoleador xeneize no volvió a marcar. En Olimpia no anotó y en Newell’s aún no debutó.