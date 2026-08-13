Colón quiere aprovechar el envión y extender su racha ante Patronato

El Sabalero recibe este sábado a Patronato con la intención de sumar otro triunfo. Delfino mantiene algunas incógnitas en el mediocampo y el ataque.

Colón llega al cruce con Patronato con la confianza que dejó su última presentación y la necesidad de sostenerse en la pelea de arriba. Iván Delfino recibió buenas noticias durante los últimos días, aunque todavía conserva interrogantes para armar el once. El regreso de varios futbolistas amplió las posibilidades y le dio alternativas al entrenador .

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El mediocampo, la zona que genera interrogantes

Delfino tendría definida la estructura defensiva para enfrentar al conjunto entrerriano. Budiño ocuparía nuevamente el arco, mientras Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet serían los encargados de conformar la línea de cuatro.

Las dudas aparecen unos metros más adelante. En el mediocampo, Delfino probó con la posibilidad de que Toledo ingrese en lugar de Lértora, mientras que Muñoz podría ocupar el lugar de Antonio.

Por el sector izquierdo continuaría Allende, mientras que en ataque Lago mantendría su lugar y Garate tiene grandes chances de seguir entre los titulares. Bonansea, en tanto, evolucionó favorablemente de su lesión y ya trabaja con normalidad junto al plantel. Su presencia en la convocatoria dependerá de las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.

El equipo que aparece como probable es: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio o Toledo, Allende o García; Lago y Garate.

Un rival que llega obligado a sumar

Patronato atraviesa un presente mucho más delicado. El equipo dirigido por Candia acumula diez partidos sin ganar y necesita empezar a sumar de a tres para alejarse de la zona comprometida de la tabla.

El empate ante Colegiales no alcanzó para cambiar el panorama y el conjunto de Paraná afrontará el viaje a Santa Fe con la obligación de buscar un resultado positivo.

Además, Candia deberá resolver algunas dificultades vinculadas con lesiones. Federico Bravo continúa sin poder estar a disposición, mientras Luciano Pacco permanece en recuperación. Brandon Cortés, en cambio, recibió el alta deportiva y tiene posibilidades de reaparecer desde el comienzo.

También existe una disputa por un puesto en la mitad de la cancha entre Alejo Miró y Diego Díaz. Este último tendrá un condimento especial por su pasado en Unión.

La formación que se perfila para Patronato es: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Genez; Alejo Miró o Diego Díaz, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Para Colón, el desafío será aprovechar su localía y mantenerse firme en la pelea por los primeros lugares. Con 12 fechas todavía por delante, cada punto comienza a tener un peso mayor en la definición del campeonato.