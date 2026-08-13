Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón quiere aprovechar el envión y extender su racha ante Patronato

El Sabalero recibe este sábado a Patronato con la intención de sumar otro triunfo. Delfino mantiene algunas incógnitas en el mediocampo y el ataque.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 19:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón quiere aprovechar el envión y extender su racha ante Patronato

Colón llega al cruce con Patronato con la confianza que dejó su última presentación y la necesidad de sostenerse en la pelea de arriba. Iván Delfino recibió buenas noticias durante los últimos días, aunque todavía conserva interrogantes para armar el once. El regreso de varios futbolistas amplió las posibilidades y le dio alternativas al entrenador.

LEER MAS: Colón podría recibir una buena noticia para su visita a Racing de Córdoba

El mediocampo, la zona que genera interrogantes

Delfino tendría definida la estructura defensiva para enfrentar al conjunto entrerriano. Budiño ocuparía nuevamente el arco, mientras Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet serían los encargados de conformar la línea de cuatro.

Las dudas aparecen unos metros más adelante. En el mediocampo, Delfino probó con la posibilidad de que Toledo ingrese en lugar de Lértora, mientras que Muñoz podría ocupar el lugar de Antonio.

Por el sector izquierdo continuaría Allende, mientras que en ataque Lago mantendría su lugar y Garate tiene grandes chances de seguir entre los titulares. Bonansea, en tanto, evolucionó favorablemente de su lesión y ya trabaja con normalidad junto al plantel. Su presencia en la convocatoria dependerá de las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.

El equipo que aparece como probable es: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio o Toledo, Allende o García; Lago y Garate.

Un rival que llega obligado a sumar

Patronato atraviesa un presente mucho más delicado. El equipo dirigido por Candia acumula diez partidos sin ganar y necesita empezar a sumar de a tres para alejarse de la zona comprometida de la tabla.

El empate ante Colegiales no alcanzó para cambiar el panorama y el conjunto de Paraná afrontará el viaje a Santa Fe con la obligación de buscar un resultado positivo.

Además, Candia deberá resolver algunas dificultades vinculadas con lesiones. Federico Bravo continúa sin poder estar a disposición, mientras Luciano Pacco permanece en recuperación. Brandon Cortés, en cambio, recibió el alta deportiva y tiene posibilidades de reaparecer desde el comienzo.

También existe una disputa por un puesto en la mitad de la cancha entre Alejo Miró y Diego Díaz. Este último tendrá un condimento especial por su pasado en Unión.

La formación que se perfila para Patronato es: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Genez; Alejo Miró o Diego Díaz, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Para Colón, el desafío será aprovechar su localía y mantenerse firme en la pelea por los primeros lugares. Con 12 fechas todavía por delante, cada punto comienza a tener un peso mayor en la definición del campeonato.

Colón Patronato
Noticias relacionadas
colon sigue de cerca a varios jugadores y garate se perfila como titular ante patronato

Colón sigue de cerca a varios jugadores y Garate se perfila como titular ante Patronato

colon ya conoce al arbitro para enfrentar a patronato

Colón ya conoce al árbitro para enfrentar a Patronato

jose alonso analizo el dilema del lateral izquierdo: es una posicion que cambio mucho

José Alonso analizó el dilema del lateral izquierdo: "Es una posición que cambió mucho"

la reserva colon cayo ante newells en el predio 4 de junio

La Reserva Colón cayó ante Newell's en el Predio 4 de Junio

Lo último

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Último Momento
El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Haaland sumó cuatro récords Guinness y volvió a quedar en la historia

Reforma electoral en Santa Fe: la Legislatura debate el diseño de la Boleta Única, los pisos electorales y el futuro de las PASO

Reforma electoral en Santa Fe: la Legislatura debate el diseño de la Boleta Única, los pisos electorales y el futuro de las PASO

Cristiano Ronaldo ya piensa en el desafío de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo ya piensa en el desafío de los 1000 goles

Ovación
Se presentó en el puerto local la gran final del Apertura José Luis Burtovoy

Se presentó en el puerto local la gran final del Apertura José Luis Burtovoy

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"