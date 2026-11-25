El estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será el escenario donde el Xeneize y el Calamar buscarán conquistar el título el miércoles 2 de diciembre.

La incertidumbre alrededor de la definición de la Copa Argentina llegó a su fin. Boca Juniors y Platense se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario elegido para albergar el encuentro que consagrará al nuevo campeón del certamen federal, en uno de los grandes acontecimientos del calendario futbolístico.

Santiago del Estero ganó la pulseada por la final

Después de varios días de especulaciones sobre el lugar que recibiría el encuentro decisivo, la organización se inclinó por el estadio santiagueño.

Durante las últimas semanas habían trascendido diferentes alternativas para albergar la definición, entre ellas Rosario, Córdoba y Mendoza. Sin embargo, el Madre de Ciudades terminó imponiéndose sobre las demás opciones.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a ocupar un lugar protagónico en el fútbol argentino con la realización de una final que tendrá como protagonistas a los equipos conducidos por Rodolfo Arruabarrena y Martín Palermo.

Para Boca significará la posibilidad de incorporar una nueva estrella a su escudo en el cierre de la temporada, mientras que Platense intentará coronar su recorrido en la competencia con una conquista histórica.

Los detalles que todavía restan definir

Con el día y el escenario establecidos, la atención comenzará a centrarse en las cuestiones organizativas que rodearán el encuentro.

Uno de los aspectos que mayor expectativa genera entre los simpatizantes es la modalidad de expendio de localidades, además de los precios y la distribución de las tribunas para cada parcialidad.

Por el momento, tampoco se precisó el horario en el que comenzará el compromiso.

Lo concreto es que Boca y Platense deberán trasladarse al norte del país para disputar los últimos 90 minutos de la Copa Argentina 2026, con un título en juego y la expectativa de una importante convocatoria de ambas hinchadas.