La contundente respuesta de Scaloni ante la pregunta de UNO Santa Fe

Scaloni: "Messi está bien, hablaré con él para definir si juega de inicio o no"

Scaloni admitió que "en el segundo tiempo, el equipo pudo hacer algo más", pero la pretensión de "ser verticales conlleva un riesgo que hay que saber administrar".

UNO Santa Fe, con el periodista Agustín Baroni, consultó a Lionel Scaloni sobre el momento de Dibu Martínez, quien alcanzó un récord de imbatibilidad, y la solidez defensiva de la Selección, y destacó: "No soy muy fanático de las estadísticas pero me pone contento por él, porque la luchó, si hizo eso me pone contento por él y está bueno".

"La defensa se construye desde arriba, es algo que dicen todos los entrenadores pero es la verdad. Poco pueden hacer los cuatro o cinco defensores si la pelota viene libre, si el rival la puede poner donde quiera. Es un trabajo en conjunto. Después hay situaciones extremas y tenemos jugadores con timing, que llegan en el momento justo y ayuda también. Es un trabajo general, que se está viendo, y me pone contento", agregó el entrenador Lionel Scaloni, tras la pregunta de UNO Santa Fe, en el mismísimo Mas Monumental.