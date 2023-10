Messi, mano a mano con UNO Santa Fe: "Esto demuestra el hambre y compromiso que hay"

Luego del partido, en zona de vestuarios, Lionel Messi habló con el periodista Agustín Baroni de UNO Santa Fe e indicó: "Hace tiempo que estaba parado y más allá de eso me sentí muy bien y espero seguir así, estoy entrenando al máximo para seguir encontrando buenas sensaciones como la de hoy".

Scaloni: "Messi está bien, hablaré con él para definir si juega de inicio o no"

"Lo vivimos con Bolivia, que me tocó verlo de de afuera, donde era un escenario muy difícil jugar en La Paz, con lo que eso significa y hoy otra vez creo que el equipo hizo un gran primer tiempo. Como decimos siempre es una realidad, es muy difícil contra Paraguay, siempre es duro, cuesta encontrar los espacios, juega rápido y creo que el equipo lo hizo muy bien, tuvo muchas situaciones de gol que tranquilamente al primer tiempo podríamos haber ido con un resultado más amplio. Y contento porque seguimos de una misma manera hace tiempo ya y seguimos consiguiendo los tres puntos que al final es lo más importante", agregó Lionel Messi, tras la victoria de Argentina.

Sobre el gol de Argentina, que fue obra de Nicolás Otamendi, Lionel Messi dijo: "La verdad que era una jugada preparada que le habían entrenado, trabajo también del cuerpo técnico que no solo analiza el rival y el juego nuestro sino todo, no se le escapa un detalle. Siempre hay algunas jugadas a veces sale, otras no y salió. La verdad que en estos partidos es importante abrir el marcador de esta manera, por lo que decía recién a veces hace un partido muy travado, muy trabajado, difícil de entrar y de pelota parada también tenemos gente fuerte".

"Me sentí muy bien y espero poder seguir entrenando al máximo. Me voy contento, pudimos conseguir los tres puntos"



Lionel Messi pic.twitter.com/BduAIyQpK7 — Argentina (@sportingnewsar) October 13, 2023

Además, se le pidió una referencia sobre la imbatibilidad de Dibu Martínez, y Lionel Messi reveló: "Es merecido,es una bestia y la verdad me pone contento por él, obviamente el gran mérito es de él, pero también de todo el equipo, no es fácil que no te conviertan un gol y eso muestra el hambre y el compromiso de todos a la hora de defender, de atacar. Pero obviamente lo tiene más que merecido por lo que es. Es un fenómeno y un personaje enorme".