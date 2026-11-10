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Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno santafesino formalizó mediante un decreto el reconocimiento a la gira apostólica del Sumo Pontífice, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y será la primera de un Papa al país en 39 años.

10 de noviembre 2026 · 12:01hs
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Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Provincia de Santa Fe oficializó su adhesión a la visita del Papa León XIV a la Argentina a través del Decreto N° 2395, firmado el sábado 7 de noviembre de 2026. La norma declara de Interés Provincial el Viaje Apostólico del Sumo Pontífice, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre.

Una visita histórica

Según detalla el decreto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó oficialmente el 5 de agosto de 2026 que el Papa realizará la gira por la Argentina, el Uruguay y el Perú. En territorio argentino, la comitiva visitará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y Luján.

Se trata de la primera visita de un Sumo Pontífice al país en treinta y nueve años, desde el viaje de San Juan Pablo II en abril de 1987. Además, es la primera vez que el sucesor del Papa Francisco, primer Pontífice argentino y latinoamericano de la historia, llega a la tierra natal de su antecesor.

Un acontecimiento de trascendencia social y espiritual

Los fundamentos del decreto destacan que la visita constituye “un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, institucional, cultural y social” para el pueblo argentino y, en particular, para los fieles y comunidades santafesinas.

El texto subraya que el mensaje del Santo Padre, centrado en los valores de la paz, la fraternidad, el diálogo y la atención a los más vulnerables, trasciende el ámbito confesional e interpela al conjunto de la sociedad.

Otro de los argumentos es la cercanía de la ciudad de Córdoba, una de las sedes de la visita, lo que facilitará la participación de fieles, parroquias e instituciones santafesinas en las celebraciones previstas.

El decreto también expresa que el Estado provincial reconoce el aporte de la Iglesia Católica a la vida comunitaria de Santa Fe a través de sus instituciones educativas, sanitarias y de asistencia social.

Base legal

La medida fue dictada por el Gobernador de la Provincia en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el Artículo 107 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. El Artículo 1° declara de Interés Provincial la visita del Papa León XIV a la República Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y el Artículo 2° dispone su registro, comunicación, publicación y archivo.

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