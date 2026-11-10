La Municipalidad de Santa Fe retiró 45 artículos de domicilios para su recuperación o disposición final

Personal de la Subsecretaría de Respuestas Rápidas realizó operativos de retiro de electrodomésticos y otros elementos en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la implementación del programa “Todavía Sirve” , dependiente de la Subsecretaría de Higiene , mediante el retiro domiciliario de artículos que los vecinos ya no utilizan y que pueden tener una segunda oportunidad de uso.

Entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre, equipos de la Subsecretaría de Respuestas Rápidas retiraron un total de 45 elementos, entre electrodomésticos, colchones y otros artículos del hogar. De ese total, 25 fueron trasladados al Ecopunto del Parque Federal, donde quedaron a disposición de la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, que trabaja en la recuperación y aprovechamiento de materiales.

Los otros 20 artículos, que ya no se encontraban en condiciones de ser reutilizados, fueron trasladados al relleno sanitario para su disposición final.

En el marco de este programa, la Subsecretaría de Respuestas Rápidas tiene a su cargo la coordinación logística de los retiros. Una vez ingresada la solicitud a través del Sistema de Atención Ciudadana, un funcionario del área se comunica con el vecino para coordinar el retiro, que posteriormente es realizado por los equipos municipales en el domicilio.

De esta manera, el municipio facilita a los vecinos el descarte responsable de elementos en desuso, promueve la recuperación de aquellos que todavía pueden aprovecharse y contribuye a una mejor gestión de los residuos en la ciudad.

Cómo solicitar el retiro de artículos

Los vecinos que necesiten retirar de sus domicilios electrodomésticos u otros elementos en desuso pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana, a través de la línea gratuita 0800 777 5000. Desde allí se registra la solicitud y se coordina el retiro con el área municipal correspondiente.